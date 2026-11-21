В ходе беседы с журналистами глава САП подчеркнул, что его жена не обсуждала с ним никаких рабочих вопросов и уже уволилась из упомянутого адвокатского бюро, пишет hromadske. По его словам, опубликованные материалы не содержат никаких фактов правонарушений с ее стороны.

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Что утверждал Кравченко?

Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко обнародовал аудиозапись, на которой руководительница адвокатского объединения Наталья Редич и якобы жена главы САП обращаются к гадалке по поводу уголовного дела.

Бывший чиновник заявил, что Офис генпрокурора расследовал дело о возможном злоупотреблении служебным положением.

В видео речь шла о деле мэра Самбора во Львовской области, у которого детективы НАБУ обнаружили необоснованные активы. По утверждению Кравченко, доверенное лицо мэра якобы передало средства с целью принятия нужного решения в Апелляционной палате ВАКС и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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Позиция руководителя САП

Александр Клименко категорически опроверг любое участие своей семьи в этих событиях и отрицал общение с адвокатом.

К этому делу с мэром Самбора моя жена не имела никакого отношения. Я ни с кем не обсуждал это дело, в том числе с женой. Моя жена в этом адвокатском бюро больше не работает. Я с Редич не общался и не общаюсь вообще, поэтому она точно не является моим близким лицом– сказал Александр Клименко.

Также чиновник подчеркнул, что упомянутый в видео прокурор САП вообще не представлял позицию обвинения в суде.

По его словам, дело вел прокурор Гарванко, а процесс завершился тем, что автомобиль мэра Самбора окончательно конфисковали в пользу государства.

Что известно о конфликте?

В сентябре Верховная Рада поддержала решение об увольнении Кравченко с должности главы Офиса генпрокурора, после чего тот уехал за границу.

Ранее в антикоррупционной прокуратуре заявили, что обвинения бывшего чиновника являются " попыткой оказать влияние " на расследование деятельности преступной группировки в рамках операции "Карфаген".