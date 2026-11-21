Під час спілкування з журналістами очільник САП наголосив, що його дружина не обговорювала з ним жодних робочих справ і вже звільнилася зі згаданого адвокатського бюро, пише hromadske. За його словами, поширені матеріали не містять жодних фактів правопорушень з її боку.

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Що стверджував Кравченко?

Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко оприлюднив аудіо, на якому керівниця адвокатського об'єднання Наталія Редіч та нібито дружина глави САП звертаються до ворожки щодо кримінального провадження.

Експосадовець заявив, що Офіс генпрокурора розслідував справу про ймовірне зловживання службовим становищем.

У відео йшлося про справу міського голови Самбора на Львівщині, у якого детективи НАБУ виявили необґрунтовані активи. За твердженням Кравченка, довірена особа мера нібито передала кошти з метою ухвалення потрібного рішення в Апеляційній палаті ВАКС та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Позиція керівника САП

Олександр Клименко категорично спростував будь-яку участь своєї родини в цих подіях та заперечив спілкування з адвокаткою.

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До цієї справи з мером Самбора моя дружина не мала жодного стосунку. Я ні з ким цю справу не обговорював, включно з дружиною. Моя дружина в цьому адвокатському бюро більше не працює. Я з Редіч не спілкувався і не спілкуюся взагалі, тому вона точно не є моєю близькою особою– сказав Олександр Клименко.

Також посадовець наголосив, що зазначений у відео прокурор САП взагалі не представляв позицію обвинувачення в суді.

За його словами, справу вів прокурор Гарванко, а процес завершився тим, що автомобіль мера Самбора остаточно конфіскували в дохід держави.

Що відомо про конфлікт?

У вересні Верховна Рада підтримала рішення про звільнення Кравченка з посади очільника Офісу генпрокурора, після чого той виїхав за кордон.

Раніше в антикорупційній прокуратурі заявили, що закиди експосадовця є спробою вплинути на розслідування діяльності злочинного угруповання в межах операції "Карфаген".