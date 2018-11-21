Климкин анонсировал встречу в Нормандском формате: известны место и время

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что на следующей неделе в Берлине состоится встреча в Нормандском формате на уровне политических директоров внешнеполитических ведомств.

Об этом сообщает Укринформ.

Сейчас мы договариваемся о том, чтобы этот вопрос (развертывание миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса) обсуждался в Нормандском формате на уровне политических директоров. Обсуждение состоится на следующей неделе в Берлине,

– сказал Климкин.

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Он отметил, что Россия пытается сознательно блокировать и торпедировать идею ввода миротворческой миссии на Донбасс.

"Направление действий РФ заключается в легитимизации оккупации на Донбассе и попытке российский протекторат потом впихнуть в свободную, демократическую, европейскую Украину, что по определению невозможно. Также Россия спекулирует тем, что не хочет вести субстантивных переговоров, пытаясь указывать на выборы, которые будут в следующем году в Украине", – заявил глава украинского МИД.

Что такое Нормандский формат?

Тип встреч в четырехстороннем формате: Украина – Германия – Франция – Россия по решению вооруженного конфликта на Донбассе. Название формата происходит от встречи глав этих государств, которая впервые состоялась 6 июня 2014 года в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция).

Что такое миротворческая миссия?

Это действия международного сообщества для предотвращения возникновения межгосударственных или внутренних конфликтов. Операции по установлению мира проводятся при обязательном согласии сторон конфликта. В 2017 году Президент Украины Петр Порошенко выдвинул идею введения миротворцев на всю территорию Донбасса. В ответ на это президент России Владимир Путин выдвинул требование, что миротворцы должны находиться на линии разграничения "и ни на каких других территориях".