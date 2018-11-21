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      Клімкін анонсував зустріч у Нормандському форматі: відомі місце і час

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      Клімкін анонсував зустріч у Нормандському форматі
      Клімкін анонсував зустріч у Нормандському форматі / 24 канал

      Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів, що наступного тижня у Берліні відбудеться зустріч у Нормандському форматі на рівні політичних директорів зовнішньополітичних відомств.

      Про це повідомляє Укрінформ.

      Зараз ми домовляємося про те, щоб це питання (розгортання миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу) обговорювалося у Нормандському форматі на рівні політичних директорів. Обговорення відбудеться наступного тижня у Берліні,
      – сказав Клімкін.

      Читайте також: "Це безглуздо": Путін не хоче зустрічей у Нормандському форматі до виборів в Україні

      Він зазначив, що Росія намагається свідомо блокувати та торпедувати ідею введення миротворчої місії на Донбас.

      "Напрямок дій РФ полягає в легітимізації окупації на Донбасі та намаганні російський протекторат потім впихнути у вільну, демократичну, європейську Україну, що за визначенням неможливо. Також Росія спекулює тим, що не хоче вести субстантивних переговорів, намагаючись вказувати на вибори, які будуть наступного року в Україні", – заявив глава українського МЗС.

      Що таке Нормандський формат? Тип зустрічей у чотиристоронньому форматі: Україна - Німеччина - Франція - Росія щодо вирішення збройного конфлікту на Донбасі. Назва формату походить від зустрічі глав цих держав, яка вперше відбулася 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція).

      Що таке миротворча місія? Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Нормандський формат Миротворчий контингент ООН Павло Клімкін МЗС України
      Джерело: 24 Канал
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