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ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Климкин назвал условия встречи лидеров стран "нормандской четверки"

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин / Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что готов встретиться с руководителями МИД Франции, ФРГ и РФ. Эта встреча может произойти на условиях включения в повестку дня вопроса безопасности, освобождения заложников и размещения миротворцев в ОРДЛО.

Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

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"Будем говорить с немецким министром в ближайшие дни. Сначала тоже встретимся втроем или переговорим по телефону, потом посмотрим, с чем выходим на Россию. Если включаем эти три вопроса в повестку дня "нормандской встречи" – собираемся вчетвером", – отметил Климкин.

Он выразил надежду, что это произойдет в ближайшее время.

Напомним, российская газета "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники в Киеве сообщила, что саммит лидеров Германии, Франции и Украины без России, посвященный размещению миротворцев ООН на Донбассе, может состоятся в мае в городе Ахен на западе Германии. Источник в МИД России заявил, что Москва не возражает против контактов в подобном формате. Потому что вопрос о миротворцах на Донбассе будет решаться не в Ахене, а в Совбезе ООН.

Как известно, президент Украины Петр Порошенко планирует 10 апреля с официальным визитом посетить Берлин и встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель. Одной из тем разговора будет размещение миротворцев на оккупированном Донбассе.

Что такое Нормандский формат? Тип встреч в четырехстороннем формате: Украина-Германия-Франция-Россия относительно решения вооруженного конфликта на востоке Украины. Впервые состоялась 6 июня 2014 года в городе Бенувиль, в Нормандии (Франция), в рамках празднования 70-летия операции "Оверлорд" и открытия так называемого второго фронта Второй мировой войны.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Нормандский формат Павел Климкин
Источник: 24 Канал
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