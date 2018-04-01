Стала известна дата встречи Петра Порошенко и Ангелы Меркель в Берлине

Президента Украины Петр Порошенко планирует с официальным визитом посетить Берлин. Его путешествие в столицу Германии запланировано на 10 апреля.

Об этом Порошенко заявил во время своего визита в Мариуполь.

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По его словам, в этот день у него запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Одной из тем разговора будет размещение миротворцев на оккупированном Донбассе.

"Если миротворцы будут в Донецке и Луганске, там не будет места российской армии", – заявил Порошенко во время общения с местными жителями.