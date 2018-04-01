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Порошенко отпраздновал Вербное воскресенье в Мариуполе: видео

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Вербное воскресенье: Порошенко посетил Мариуполь
Вербное воскресенье: Порошенко посетил Мариуполь / Скриншот из видео

В Вербное воскресенье, 1 апреля, Президент Украины Петр Порошенко посетил Мариуполь. Вместе с президентом туда прибыли министр обороны Степан Полторак и начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко.

Об этом Порошенко сообщил на своей Facebook-странице.

"Счастлив встречать вместе с жителями Мариуполя и греческой общиной один из величайших христианских праздников – Вербное воскресенье", – написал глава государства.

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Очень жаль, что уже скоро пятый год, как мирный церковный перезвон прерывает канонада российских пушек. И каждый день я прилагаю все усилия, чтобы эта канонада затихла, чтобы Украина возобновила свою территориальную целостность,
– добавил Порошенко.

На странице президента также опубликовано видео, на котором видно, как глава государства фотографируется с детьми и берет их на руки. Кроме того, Порошенко посетил памятник митрополиту Игнатию.

Теги: Новости Украины Новости Мариуполя Петр Порошенко Новости политики Пасхальные праздники
Источник: 24 Канал
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