Порошенко відсвяткував Вербну неділю у Маріуполі: відео

У Вербну неділю, 1 квітня, Президент України Петро Порошенко відвідав Маріуполь. Разом із президентом туди прибули міністр оборони Степан Полторак та начальник генштабу ЗСУ Віктор Муженко.

Про це Порошенко повідомив на своїй Facebook-сторінці.

"Щасливий зустрічати разом з мешканцями Маріуполя та грецькою громадою одне з найбільших християнських свят – Вербну неділю", – написав глава держави.

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Дуже прикро, що уже скоро п’ятий рік, як мирний церковний передзвін перериває канонада російських гармат. І кожного дня я докладаю всіх зусиль, щоб ця канонада затихла, щоб Україна відновила свою територіальну цілісність,

– додав Порошенко.

На сторінці президента також опубліковане відео, на якому видно, як глава держави фотографується з дітьми та бере їх на руки. Крім того, Порошенко відвідав пам'ятник митрополиту Ігнатію.