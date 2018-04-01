Стала відома дата зустрічі Петра Порошенка та Ангели Меркель у Берліні
Президента України Петро Порошенко планує з офіційним візитом відвідати Берлін. Його подорож до столиці Німеччини запланована на 10 квітня.
Про це Порошенко заявив під час свого візиту до Маріуполя.
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За його словами, у цей день в нього запланована зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Однією з тем розмови буде розміщення миротворців на окупованому Донбасі.
"Якщо миротворці будуть у Донецьку та Луганську, там не буде місце російській армії", – заявив Порошенко під час спілкування з місцевими мешканцями.
Джерело: 24 Канал
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