Стала відома дата зустрічі Петра Порошенка та Ангели Меркель у Берліні

Президента України Петро Порошенко планує з офіційним візитом відвідати Берлін. Його подорож до столиці Німеччини запланована на 10 квітня.

Про це Порошенко заявив під час свого візиту до Маріуполя.

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За його словами, у цей день в нього запланована зустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Однією з тем розмови буде розміщення миротворців на окупованому Донбасі.

"Якщо миротворці будуть у Донецьку та Луганську, там не буде місце російській армії", – заявив Порошенко під час спілкування з місцевими мешканцями.