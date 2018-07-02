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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Климкин назвал виновников туристического коллапса с украинцами

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Глава МИД добавил, что в ведомстве подозревали ранее о возможных проблемах с украинскими туристами
Глава МИД добавил, что в ведомстве подозревали ранее о возможных проблемах с украинскими туристами / 24 канал

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил, кто виноват в возникновении ситуации с украинскими туристами, которые не могут попасть домой после отдыха в Тунисе и ряде других государств.

Об этом Климкин написал на своей странице в Facebook.

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Наши консулы делают все, что в их силах, чтобы помочь сотням соотечественников, которые из-за недобросовестности авиаперевозчиков и туроператоров попали в ловушку в аэропортах Туниса, Египта, Турции, Албании и других курортных странах,
– отметил он.

Глава МИД добавил, что в ведомстве подозревали ранее о возможных проблемах, поэтому еще 30 апреля обнародовали рекомендации гражданам Украины с просьбой взвешенно выбирать туроператора, планируя свое путешествие за границу.

"22 мая МИД провело специальное совещание с представителями других причастных организаций, на котором был поднят вопрос возможных рисков. В ответ участники жаловались на недостаток полномочий. Прежде всего, полномочий проверять, выполняют ли авиакомпании и туроператоры условия полученных лицензий. К сожалению, есть основания сомневаться, что некоторые из них выполнить их вообще не способны и в погоне за наживой взяли на себя заведомо неподъемные обязательства", – подчеркнул Павел Климкин.

Кроме этого, глава Министерства иностранных дел Украины заверил, что отечественные дипломаты делают и будут делать все, чтобы облегчить положение украинских туристов, которые не могут вернуться домой из курортных стран или же, наоборот, – вылететь на заранее оплаченный отдых.

"Мне очень жаль людей, которым испортили отдых и настроение, разрушили планы, заставили за собственные же деньги мучиться и терпеть унижения. Тщательный и всесторонний аудит должен выяснить, почему компании, которые повлекли туристический коллапс, не выполняют условия лицензий и вообще способны ли их выполнять. И делать это необходимо не когдато, а прямо сейчас. Достаточно уже по-страусиному прятать голову в песок", – подытожил Климкин.

 

Теги: отдых Новости политики Новости Украины МИД Украины Павел Климкин
Источник: 24 канал
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