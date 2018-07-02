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Клімкін назвав винуватців туристичного колапсу з українцями

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Очільник МЗС додав, що у відомстві підозрювали раніше про можливі проблеми з українськими туристами
Очільник МЗС додав, що у відомстві підозрювали раніше про можливі проблеми з українськими туристами / 24 канал

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін пояснив, хто винен у виникненні ситуації із українськими туристами, які не можуть потрапити додому після відпочинку в Тунісі та низці інших держав.

Про це Клімкін написав на своїй сторінці у Facebook.

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Наші консули роблять усе, що в їхніх силах, аби допомогти сотням співвітчизників, які через недобросовісність авіаперевізників та туроператорів потрапили в пастку в аеропортах Тунісу, Єгипту, Туреччини, Албанії та інших курортних країн,
– зазначив він.

Очільник МЗС додав, що у відомстві підозрювали раніше про можливі проблеми, тому ще 30 квітня оприлюднили рекомендації громадянам України з проханням зважено вибирати туроператора, плануючи свою подорож за кордон.

"22 травня МЗС провело спеціальну нараду з представниками інших причетних організацій, на якій було піднято питання можливих ризиків. У відповідь учасники скаржилися на брак повноважень. Передусім повноважень перевіряти, чи виконують авіакомпанії і туроператори умови отриманих ліцензій. На жаль, є підстави сумніватися, що деякі з них виконати їх взагалі не спроможні і в погоні за наживою взяли на себе завідомо непідйомні зобов’язання", – наголосив Павло Клімкін.

Окрім цього, глава Міністерства закордонних справ України запевнив, що вітчизняні дипломати роблять і робитимуть усе, щоб полегшити становище українських туристів, які не можуть повернутися додому з курортних країн або ж, навпаки, – вилетіти на заздалегідь оплачений відпочинок.

"Мені дуже шкода людей, яким зіпсували відпочинок і настрій, зруйнували плани, змусили за власні ж гроші мучитися й терпіти приниження. Ретельний і всебічний аудит повинен з’ясувати, чому компанії, які спричинили туристичний колапс, не виконують умови ліцензій і чи взагалі здатні їх виконувати. І робити це необхідно не колись, а прямо зараз. Досить по-страусячому ховати голову в пісок", – підсумував Клімкін.

 

Теги: Новини України відпочинок Новини політики Павло Клімкін МЗС України
Джерело: 24 канал
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