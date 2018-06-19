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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Клімкін припустив, коли Україна отримає томос про автокефалію УПЦ

52 Читати новину українською
В УПЦ сподіваються на незалежність
В УПЦ сподіваються на незалежність / 24 Канал

Україна саме зараз має реальний шанси отримати томос про автокефалію Української православної церкви.

Такое предположение высказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает "Интерфакс".

"И в конце концов этот томос будет передан новой церкви в ощутимой перспективе. Я также над этим работаю. Если честно, я считаю, что у нас есть реальный шанс именно сейчас", – сказал министр.

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По словам дипломата, процесс формирования единой церкви в Украине будет независимым.

При этом Климикин все же признал, что в получении томоса есть политика.

Но очень важно для всех верующих, которым в русской церкви рассказывают, что "вы неправильные", "вы неканонические", "вы ходите в неправильную церковь". Важно, что они не будут чувствовать эту пропаганду, 
– считает дипломат.

Напомним, Верховная Рада 19 апреля приняла постановление об обращении президента Петра Порошенка к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.

 
Теги: Новости политики Единая поместная церковь Павел Климкин УПЦ КП Новости Украины
Источник: 24 Канал
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