Клімкін припустив, коли Україна отримає томос про автокефалію УПЦ
Україна саме зараз має реальний шанси отримати томос про автокефалію Української православної церкви.
Такое предположение высказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает "Интерфакс".
"И в конце концов этот томос будет передан новой церкви в ощутимой перспективе. Я также над этим работаю. Если честно, я считаю, что у нас есть реальный шанс именно сейчас", – сказал министр.
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По словам дипломата, процесс формирования единой церкви в Украине будет независимым.
При этом Климикин все же признал, что в получении томоса есть политика.
Но очень важно для всех верующих, которым в русской церкви рассказывают, что "вы неправильные", "вы неканонические", "вы ходите в неправильную церковь". Важно, что они не будут чувствовать эту пропаганду,
– считает дипломат.
Напомним, Верховная Рада 19 апреля приняла постановление об обращении президента Петра Порошенка к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.