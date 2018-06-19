Клімкін припустив, коли Україна отримає томос про автокефалію УПЦ

Україна саме зараз має реальний шанси отримати томос про автокефалію Української православної церкви.

Таку припущення зробив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє "Інтерфакс".

"І в кінці кінців цей томос буде переданий нової церкви у відчутній перспективі. Я також над цим працюю. Якщо чесно, я вважаю, що у нас є реальний шанс саме зараз", – сказав міністр.

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За словами дипломата, процес формування єдиної церкви в Україні буде незалежним.

При цьому Клімікін все ж визнав, що в отримані томосу є політика.

Але дуже важливо для всіх віруючих, яким в російській церкві розповідають, що "ви неправильні", "ви неканонічні", "ви ходите в неправильну церкву" . Важливо, що вони не будуть відчувати цю пропаганду,

– вважає дипломат.

Нагадаємо, Верховна Рада 19 квітня схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській православній церкві.