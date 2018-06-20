Климкин рассказал о возмутительных мотивах России на "нормандской встрече"

Во время последней встречи глав МИД в "нормандском формате" 11 июня позиция России была направлена исключительно на легитимизацию своей оккупации части территории Украины, а не на реальный прогресс в разрешении ситуации.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин во время совместной пресс-конференции с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, передает "Укринформ".

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"Я проинформировал Эдгарса о результатах последней "нормандской встречи" и снова четко сказал, что российская позиция была полностью направлена ​​на легитимизацию своей оккупации – никакого желания говорить о реальном прогрессе, никакого желания говорить о реальных миротворцах, о реальной международной администрации, о реальном полицейском компоненте", – отметил дипломат.

Климкин также добавил, что "реального и последовательного прогресса" в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе на встрече "нормандской четверки" не произошло.

Напомним, 11 июня в столице Германии прошла встреча четырех глав МИД в "Нормандском формате". Так, министры иностранных дел Украины, ФРГ, Франции и России впервые обсудили размещение на Донбассе "голубых касок" ООН.

Что такое Нормандский формат?

Тип встреч в четырехстороннем формате: Украина-Германия-Франция-Россия по решению вооруженного конфликта на востоке Украины. Впервые состоялась 6 июня 2014 года в городе Бенувиль, что в Нормандии (Франция), в рамках празднования 70-летия операции "Оверлорд" и открытия так называемого второго фронта Второй мировой войны.