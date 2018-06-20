Клімкін розповів про обурливі мотиви Росії на "нормандській зустрічі"

Під час останньої зустрічі глав МЗС у "Нормандському форматі" 11 червня позиція Росії була спрямована виключно на легітимізацію своєї окупації частини території України, а не на реальний прогрес у вирішенні ситуації.

Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін під час спільної прес-конференції з главою МЗС Латвії Едгарсом Рінкевичсом, передає "Укрінформ".

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"Я поінформував Едгарса про результати останньої "нормандської зустрічі" й знову чітко сказав, що російська позиція була на сто відсотків спрямована на легітимізацію своєї окупації - жодного бажання говорити про реальний прогрес, жодного бажання говорити про реальних миротворців, про реальну міжнародну адміністрацію, про реальний поліцейський компонент", – зазначив дипломат.

Клімкін також додав, що "реального і послідовного прогресу" у питанні врегулювання конфлікту на Донбасі на зустрічі "нормандської четвірки" не відбулося.

Нагадаємо, 11 червня у столиці Німеччини пройшла зустріч чотирьох глав МЗС у "нормандському форматі". Так, міністри закордонних справ України, ФРН, Франції та Росії вперше обговорили розміщення на Донбасі "блакитних касок" ООН.

Що таке Нормандський формат? Тип зустрічей у чотиристоронньому форматі: Україна-Німеччина-Франція-Росія щодо вирішення збройного конфлікту на сході України. Вперше відбулася 6 червня 2014 року в містечку Бенувіль, що в Нормандії (Франція) в рамках відзначення 70-річчя операції "Оверлорд" та відкриття так званого другого фронту Другої світової війни.