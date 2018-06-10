Климкин сделал заявление по поводу скандальной выходки футбольной команды "Закарпатье"

Участием футбольной команды "Закарпатье" в чемпионате мира среди непризнанных стран должны заняться правоохранительные органы.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Facebook.

"Я очень люблю футбол, но меня совсем не радуют спортивные "успехи" команды из Закарпатья, которая участвует в чемпионате мира по футболу под эгидой КОНИФА с участием команд из непризнанных государств", – сказал он.

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По словам дипломата, правоохранительные органы должны встретить команду с "дружественным" приемом на Родине.

Климкин добавил, что у футболистов стоит спросить, откуда у них финансирование и чьей поддержкой они пользуются.