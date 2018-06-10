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Клімкін зробив заяву з приводу скандальної витівки футбольної команди "Закарпаття"

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Павло Клімкін
Павло Клімкін / 24 Канал

Участю футбольної команди "Закарпаття" у чемпіонаті світу серед невизнаних країн мають зайнятися правоохоронні органи.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Facebook.

"Я дуже люблю футбол, але мене зовсім не радують спортивні "успіхи" команди із Закарпаття, яка бере участь в чемпіонаті світу з футболу під егідою КОНІФА за участю команд з невизнаних держав", – сказав він.

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За словами дипломата, правоохоронні органи мали б зустріти команду з "дружнім" прийомом на Батьківщині.

Клімкін додав, що у футболістів варто запитати, звідки у них фінансування та чиєю підтримкою вони користуються.

 

Теги: Павло Клімкін Новини Закарпаття Новини України
Джерело: 24 Канал
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