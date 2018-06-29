Климкин заявил об открытии посольства Ирландии в Украине

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, 27-28 июня находился с официальным визитом в Ирландии, договорился об открытии в Украине посольства Ирландии.

Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.

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В сообщении говорится, что визит в Ирландию запомнится многими моментами и результатами. Среди них – договоренность об открытии в скором времени в Украине посольства Ирландии.

Мы с ирландцами имеем действительно историческую связь. Интересно, что наиболее важные события в истории Ирландии и Украины происходили примерно в одно время. К примеру, Декларация о независимости Ирландии 1916 года была одним из первых документов, которые перевели в УНР. Создатели украинского государства почерпнули из этого документа не только содержание, но и вдохновение,

– отметил Климкин.

По его словам, Украину всегда там поддерживали, и с этим связано много личных историй. Когда произошла Чернобыльская катастрофа, министр иностранных дел Саймон Коуэн занимался сбором средств для помощи Украине. Сегодня украинская община Ирландии много делает для защиты Украины, поддерживая наших военных и помогая ветеранам.

"Больше всего меня эмоционально задела история одного из представителей украинской общины Ирландии – Сергея. Он давно живет в Дублине, работает водителем автобуса. Когда началась война и часть Донбасса оккупировала Россия, он взял отпуск и поехал на фронт. Его друзей поразил поступок и они в офисе вывесили плакат с надписью: "Сергей в отпуске. Поехал защищать свою Родину ", – добавил министр.