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Клімкін заявив про відкриття посольства Ірландії в Україні

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Павло Клімкін
Павло Клімкін / 24 канал

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який 27-28 червня перебував з офіційним візитом в Ірландії, домовився про відкриття в Україні посольства Ірландії.

Про це міністр повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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У повідомлені йдеться, що візит до Ірландії запам'ятається багатьма моментами та результатами. Серед них – домовленість про відкриття незабаром в Україні посольства Ірландії.

Ми з ірландцями маємо справді історичний зв’язок. Цікаво, що найбільш важливі події в історії Ірландії та України відбувалися приблизно в один час. До прикладу, Декларація про незалежність Ірландії 1916 року була одним з перших документів, які переклали в УНР. Творці української Держави почепнули з цього документа не тільки зміст, а й натхнення,
– зазначив Клімкін.

За його словами, Україну завжди там підтримували, і з цим пов’язано багато особистих історій. Коли сталася Чорнобильська катастрофа, Міністр закордонних справ Саймон Ковене займався збором коштів для допомоги Україні. Сьогодні українська громада Ірландії багато робить для захисту України, підтримуючи наших військових та допомагаючи ветеранам.

"Найбільше мене емоційно зачепила історія одного з представників української громади Ірландії – Сергія. Він давно живе в Дубліні, працює водієм автобуса. Коли почалася війна і частину Донбасу окупувала Росія, він взяв відпустку та поїхав на фронт. Його друзів вразив цей вчинок і вони в офісі вивісили плакат з написом: "Сергій у відпустці. Поїхав захищати свою Батьківщину", – додав міністр.

 

Теги: Новини України Новини політики Павло Клімкін Ірландія МЗС України
Джерело: 24 Канал
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