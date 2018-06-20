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Климкин жестко высказался о мотивах России в отношении украинских политзаключенных

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Климкин заявил, что Россия использует украинских политзаключенных "как товар"
Климкин заявил, что Россия использует украинских политзаключенных "как товар" / Фото из открытых источников

Российская Федерация препятствует встрече омбудсмена Людмилы Денисовой с украинскими политзаключенными, потому что рассматривает заложников "как некий товар".

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин во время совместной пресс-конференции с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, передает "Укринформ".

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Он отметил, что для Украины очень важно добиться допуска омбудсмена к украинским политзаключенным в России, но целью является продолжение скоординированного давления на Россию с целью их освобождения.

Я уверен, что процесс даже посещения (политзаключенных в РФ – "24") будет сложным. Мы работаем с нашими друзьями и партнерами для того, чтобы он был успешным. Но давайте четко помнить: конечно, для нас очень важно убедиться, что наши ребята там в нормальном физическом и, главное, психическом состоянии. Но наша цель – их освободить, наша цель – продолжение скоординированного давления,
– отметил Климкин.

Дипломат отметил, что с начала считал, что Россия будет препятствовать посещению Денисовой политзаключенных в России, поскольку рассматривает их как заложников, "как некий товар, которым можно торговать, который можно использовать как эмоциональный прессинг".

Также, глава украинского МИД акцентировал внимание на том, что сейчас Россия попала под "шквал эмоций" в отношении украинских пленников Кремля.

"Мы должны использовать все, в том числе Чемпионат мира по футболу, любые возможности давить на Россию для того, чтобы освободить наших политзаключенных", – подчеркнул Климкин.

Напомним, уполномоченная по правам человека Верховной Рады Украины Людмила Денисова договорилась со своей российской коллегой Татьяной Москальковой о посещении 34 заключенных, находящихся на территории обеих стран.

Теги: Новости Украины Новости политики Украинцы в плену РФ Украина – Россия Новости России МИД Украины Павел Климкин
Источник: 24 Канал
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