Клімкін жорстко висловився про мотиви Росії щодо українських політв'язнів

Російська Федерація перешкоджає зустрічі омбудсмена Людмили Денісової з українськими політв'язнями, бо розглядає заручників "як певний товар".

Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін під час спільної прес-конференції з главою МЗС Латвії Едгарсом Рінкевичсом, передає "Укрінформ".

Читайте також: Держдеп США занепокоєний станом чотирьох ув'язнених українців у Росії

Він зауважив, що для України дуже важливо добитися допуску омбудсмена до українських політв'язнів у Росії, але метою є продовження скоординованого тиску на Росію з метою їх визволення.

Я впевнений, що процес навіть відвідання (політв'язнів у РФ – "24") буде складним. Ми працюємо з нашими друзями і партнерами для того, щоб він був успішним. Але давайте чітко пам'ятати: звичайно, для нас дуже важливо переконатися, що наші хлопці там у нормальному фізичному і, головне, психічному стані. Але наша мета – їх звільнити, наша мета – продовження скоординованого тиску,

– наголосив Клімкін.

Дипломат зазначив, що з початку вважав, що Росія буде чинити перепони відвіданню Денісовою політв'язнів у Росії, оскільки розглядає їх як заручників, "як певний товар, яким можна торгувати, який можна використати як емоційний пресинг".

Також, глава українського МЗС акцентував увагу на тому, що наразі Росія потрапила під "шквал емоцій" стосовно українських бранців Кремля.

"Ми маємо використати все, у тому числі Чемпіонат світу з футболу, будь-які можливості тиснути на Росію для того, щоб звільнити наших політв'язнів”, – підкреслив Клімкін.

Нагадаємо, уповноважена з прав людини Верховної ради України Людмила Денісова домовилася зі своєю російською колегою Тетяною Москальковою про відвідини 34 ув'язнених, що перебувають на території обох країн.