Российские СМИ сообщают, что пожару уже предоставили повышенный ранг сложности. Чтобы усмирить огонь, привлекли более 140 россиян. В то же время они, как и всегда, не имеют никаких успехов. По сообщениям местных властей, готовятся применить так называемую "пенную атаку".

Обратите внимание Свеженький "хлопок" на нефтебазе в России: показываем на карте, где расположены Клинцы

Что говорят в Украине

В ГУР МО отметили, что пожары, взрывы и другие приятные вещи часто происходят на объектах страны-агрессоры. Пожары на нефтебазах особенные тем, что нарушают логистику врага и срывают графики поставки горюче-смазочных материалов.

Россияне визжат, что пожар в Клинцах – результат работы украинских БПЛА. В ГУР МО это не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть. В то же время отметили, что украинские беспилотники, конечно же, могут преодолевать такие расстояния.

К слову, источник BBC Украина заявил, что ответственными за атаку являются украинские военные. По словам корреспондента издания, пожар на нефтебазе возле Клинцев является одним из крупнейших в России в результате удара ВСУ за время вторжения.

Путин сконцентрировал больше всего средств РЭБ и ПВО на украинских оккупированных территориях, военные объекты на территории России и дальше будут отрабатываться,

– говорится в сообщении.

Тем временем у россиян эпически "пылает". Достается и "легендарному" (спойлеру – нет) российскому ПВО.