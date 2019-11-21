"Клинический идиот": Арахамия среагировал на обвинения Мосийчука в двойном гражданстве

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал бездоказательным заявление о якобы наличии у него гражданства США, которое накануне сделал экс-нардеп Игорь Мосийчук.

Что заявлял Мосийчук

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Мосийчук утверждал, что министр экономики Тимофей Милованов и Давид Арахамия имеют двойное гражданство, что запрещено украинским законодательством. По словам экс-нардепа, оба политика являются гражданами США и Украины.

Что говорит Арахамия

"Вот сейчас-то человек, которого все знали, коррупционер, которого вся страна на видео видела, говорит, что у меня есть гражданство США например, или, возможно, US person, и на каждое слово Арахамии будет 100 бумажек. Но покажи хоть одну бумажку", – сказал Арахамия на брифинге 21 ноября.

На вопрос, есть ли у него документ, Арахамия ответил: "Пусть он покажет! У меня есть бумажка, что он – клинический идиот... потому что он на всю страну говорит – и не может подтвердить ничем. Пусть подтвердит!"

По мнению Арахамии, Мосийчук раскручивает скандал, чтобы повысить себе популярность.

Жаль мне человека: он ушел из политики – никто не замечает, не лайкают, вот он хочет какой-то скандал... Арахамиягейт – давайте назовем это "Арахамиягейт",

– сказал председатель фракции "Слуга народа".

Что касается гражданства Милованова, то Арахамия сказал, что не может это комментировать, но ранее министр работал в США.