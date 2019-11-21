"Клінічний ідіот": Арахамія зреагував на звинувачення Мосійчука в подвійному громадянстві

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія назвав бездоказовою заяву про нібито наявність у нього громадянства США, яку напередодні зробив екснареп Ігор Мосійчук.

Що заявляв Мосійчук

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Мосійчук стверджував, що міністр економіки Тимофій Милованов і Давид Арахамія мають подвійне громадянство, що заборонено українським законодавством. За словами екнардепа, обидва політики є громадянами США та України.

Що каже Арахамія

"От зараз якась людина, яку всі знали, корупціонер, якого вся країна на відео бачила, каже, що в мене є громадянство США наприклад, чи, можливо, US person, і на кожне слово Арахамії буде 100 папірців. Та покажи хоч один папірець", – сказав Арахамія на брифінгу 21 листопада.

На запитання, чи є в нього документ, Арахамія відповів: "Нехай він покаже! У мене є папірець, що він – клінічний ідіот… тому що він на всю країну каже – і не може підтвердити нічим. Нехай підтвердить!"

На думку Арахамії, Мосійчук розкручує скандал, щоб підвищити собі популярність.

Шкода мені людину: він пішов із політики – ніхто його не помічає, не лайкає, от він хоче якийсь скандал… Арахаміягейт – давайте назвемо це "Арахаміягейт",

– сказав голова фракції "Слуга народу".

Щодо громадянства Милованова, то Арахамія сказав, що не може це коментувати, але раніше міністр працював у США.