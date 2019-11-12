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      Краще всередині трахатись, ніж залишити бутікову фракцію, – Арахамія про "Слугу народу"

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      Арахамія розповів про ситуацію у "Слузі народу"
      Арахамія розповів про ситуацію у "Слузі народу" / Фото з фейсбуку Давила Арахамії

      Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія визнає, що у фракції є певні групи впливу. Однак запевняє, що політична сила зараз "єдина як ніколи".

      Давид Арахамія в інтерв'ю Liga.net визнав, що питання про виключення людей з фракції постійно витає в повітрі.

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      Політик стверджує, що в ситуації, коли потрібно приймати сотню законів в рамках програми економічного зростання, легше домовитися зі своїми людьми всередині фракції, аніж шукати "договорняків" з іншими політсилами. Він наголосив, що "хотєлки, які озвучують ці люди в Раді, страшно чути".

      Ми намагаємося вирулювати. Якби два тижні тому під час якогось скандалу ви сказали мені, що треба когось виводити з фракції, то сьогодні я скажу, що у нас фракція єдина як ніколи,
      – запевнив Арахамія.

      Він додав, що обговорює із Зеленським ситуацію у фракції і присутність в політсилі людей, які часто йдуть проти лінії партії. Арахамія запевняє, що президент все розуміє і завжди питає, які можуть бути варіанти вирішення.

      Я кажу, що, якщо ставити на карту розмову з п'ятьма депутатами зовні або з п'ятьма нашими – я завжди вибираю шлях розмовляти всередині,
      – сказав Давид Арахамія.

      Політик припускає, що це десь знижує рейтинг партії "Слуга народу", бо люди хочуть сильну руку. Він вважає, що ці люди не настільки глибоко залучені у внутрішні процеси.

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      За словами Арахамії, сьогодні їм подобається сильна рука, а завтра вони будуть говорити, що "ми імпотенти і не можемо прийняти нормальний закон".

      Краще всередині трахатись щодо всіх можливих питань, але в кінці виходити в зал і голосувати, ніж зараз відрізати всіх, хто проти, і залишити бутікову фракцію в 180 осіб, а потім бігати і думати, де взяти ще 46 голосів,
      – наголосив голова фракції "Слуга народу".

      Окрім того, на питання, чому з фракції не вигнали кнопкодавів, адже вони підписували меморандум перед виборами, Арахамія зазначив, що це було випадкове "кнопкодавство по дурості".

      За його словами, другий раз вже не може бути по дурості, тоді буде видалення з фракції.

      Зауважимо, що фракція "Слуга народу" налічує 254 нардепів. Вони складають монобільшість у парламенті.

      Скандали у "Слузі народу": що відомо

      1. Народний обранець від фракції "Слуга народу" прямо у сесійній залі парламенту обговорював, як "вирішити питання з прокуратурою". Медяник переписувався з особою, підписаною у його мобільному телефоні як "Саша Яровий". Детальніше – тут.

      2. Ще один нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко взяв участь у пропагандистському шоу "Велика гра" на російському "Першому каналі". В Україні його не зрозуміли. Більше – за посиланням.

      3. На засіданні фінансового комітету Ради депутати від фракції "Слуга народу" відмовилися підтримати скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості житла. Нардепи отримали по 30 тисяч доларів за голосування проти цього законопроєкту. Згодом депутати пройшли детектор брехні.

      4. Голова комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва і депутата від "Слуги народу" Богдан Яременеко прямо у сесійній залі листувався з повіями і запитував їх про вартість послуг. У "Слузі народу" уже затвердили його відставку.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Скандал Новини політики Слуга народу Верховна Рада Давид Арахамія Володимир Зеленський
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