Лучше внутри трахаться, чем оставить бутиковой фракцией, – Арахамия о ситуации в СН

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия признает, что во фракции есть определенные группы влияния. Однако уверяет, что политическая сила сейчас "едина как никогда".

Давид Арахамия в интервью Liga.net признал, что вопрос об исключении людей из фракции постоянно витает в воздухе.

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Политик утверждает, что в ситуации, когда нужно принимать сотню законов в рамках программы экономического роста, легче договориться со своими людьми внутри фракции, чем искать "договорняки" с другими политсилами. Он отметил, что "хотелки, которые озвучивают эти люди в Раде, страшно слышать".

Мы стараемся выруливать. Если бы две недели назад во время какого-то скандала вы сказали мне, что надо кого-то выводить из фракции, то сегодня я скажу, что у нас фракция едина как никогда,

– заверил Арахамия.

Он добавил, что обсуждает с Зеленским ситуацию во фракции и присутствие в политсиле людей, которые часто идут против линии партии. Арахамия уверяет, что президент все понимает и всегда спрашивает, какие могут быть варианты решения.

Я говорю, что, если ставить на карту разговор с пятью депутатами снаружи или с пятью нашими – я всегда выбираю путь разговаривать внутри,

– сказал Давид Арахамия.

Политик предполагает, что это где-то снижает рейтинг партии "Слуга народа", потому что люди хотят сильную руку. Он считает, что эти люди не настолько глубоко вовлечены во внутренние процессы.

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По словам Арахамия, сегодня им нравится сильная рука, а завтра они будут говорить, что "мы импотенты и не можем принять нормальный закон".

Лучше внутри трахаться по всем возможным вопросам, но в конце выходить в зал и голосовать, чем сейчас отрезать всех, кто против, и оставить бутиковую фракцию в 180 человек, а потом бегать и думать, где взять еще 46 голосов,

– отметил председатель фракции "Слуга народа".

Кроме того, на вопрос, почему из фракции не выгнали кнопкодавов, ведь они подписывали меморандум перед выборами, Арахамия отметил, что это было случайное "кнопкодавство по глупости".

По его словам, второй раз уже не может быть по глупости, тогда будет удаление из фракции.

Заметим, что фракция "Слуга народа" насчитывает 254 нардепов. Они составляют монобольшинство в парламенте.

Скандалы в "Слуге народа": что известно

1. Народный избранник от фракции "Слуга народа" прямо в сессионном зале парламента обсуждал, как "решить вопрос с прокуратурой". Медяник переписывался с лицом, подписанным в его мобильном телефоне как "Саша Яровой". Подробнее – здесь.

2. Еще один нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко принял участие в пропагандистском шоу "Большая игра" на российском "Первом канале". В Украине его не поняли. Больше – по ссылке.

3. На заседании финансового комитета Рады депутаты от фракции "Слуга народа" отказались поддержать отмену коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости жилья. Нардепы якобы получили по 30 тысяч долларов за голосование против этого законопроекта. Впоследствии депутаты прошли детектор лжи.

4. Председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества и депутата от "Слуги народа" Богдан Яременеко прямо в сессионном зале переписывался с проститутками и спрашивал их о стоимости услуг. В "Слуге народа" уже утвердили его отставку.

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