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      Арахамия о подписи за отставку Рябошапки: Колхоз – дело добровольное

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      Арахамия прокомментировал сбор подписей за отставку Рябошапки
      Арахамия прокомментировал сбор подписей за отставку Рябошапки / Liga.net

      Давид Арахамия считает, что в партии должны быть представлены разные мнения, потому что в "Слуге народа" учатся взаимодействовать друг с другом. Однако за постоянно неконструктивную позицию могут и исключить.

      Так председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ответил на вопрос о сборе подписей за отставку генпрокурора Руслана Рябошапки в интервью Liga.net.

      Ответ: Если кто-то из политиков желает моей отставки – это сигнал, что мы все делаем правильно, – Рябошапка

      "Как говорится, колхоз – дело добровольное. В партии должны быть люди разного рода. Это обеспечивает плюрализм мыслей и сбалансированную позицию. Но если человек будет все время занимать неконструктивную позицию, то его таким же образом могут и исключить", – сказал он.

      Арахамия считает, что "многие люди воспринимают фракцию как вертикально управляемую организацию, куда можно нанять или уволить".

      Здесь корректнее сравнивать с сообществом в бизнес-клубе, которое совместно вырабатывает правила взаимодействия друг с другом. Во фракции примерно так, потому что каждый депутат – отдельная личность со своей собственной повесткой. Особенно мажоритарщики,
      – добавил глава фракции.

      Он пояснил, что мажоритарщики из "Слуги народа" часто объясняют свое право на особое мнение личным доверием людей.

      "Мне лично не импонирует разделение мажоритарщиков и списочников. У нас одна совместная программа. Пожалуй, это невозможно искоренить, потому что в умах людей эта риторика постоянно используется", – отметил Арахамия.

      Кто и почему хочет отставки Рябошапки?

      Надпеп от "Слуги народа" Александр Дубинский 31 октября показал проект постановления о выражении недоверия Руслану Рябошапке. Документ уже подписали сам Дубинский и его коллеги из "Слуги народа" – Максим Бужанский и Антон Поляков.

      Причина для отставки генпрокурора в том, что Рябошапка якобы закрыл дело в отношении детектива НАБУ, который "слил" данные против Игоря Гладковского, сына бывшего первого заместителя секретаря СНБО. Последние замешаны в коррупционных скандалах по "Укроборонпрому". Также Рябошапка якобы покрывает убийц. Однако, кого именно – Дубинский не сказал.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Давид Арахамия Слуга народа Новости Украины Законодательство Руслан Рябошапка
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