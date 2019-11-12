Арахамия о подписи за отставку Рябошапки: Колхоз – дело добровольное

Давид Арахамия считает, что в партии должны быть представлены разные мнения, потому что в "Слуге народа" учатся взаимодействовать друг с другом. Однако за постоянно неконструктивную позицию могут и исключить.

Так председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ответил на вопрос о сборе подписей за отставку генпрокурора Руслана Рябошапки в интервью Liga.net.

Ответ: Если кто-то из политиков желает моей отставки – это сигнал, что мы все делаем правильно, – Рябошапка

"Как говорится, колхоз – дело добровольное. В партии должны быть люди разного рода. Это обеспечивает плюрализм мыслей и сбалансированную позицию. Но если человек будет все время занимать неконструктивную позицию, то его таким же образом могут и исключить", – сказал он.

Арахамия считает, что "многие люди воспринимают фракцию как вертикально управляемую организацию, куда можно нанять или уволить".

Здесь корректнее сравнивать с сообществом в бизнес-клубе, которое совместно вырабатывает правила взаимодействия друг с другом. Во фракции примерно так, потому что каждый депутат – отдельная личность со своей собственной повесткой. Особенно мажоритарщики,

– добавил глава фракции.

Он пояснил, что мажоритарщики из "Слуги народа" часто объясняют свое право на особое мнение личным доверием людей.

"Мне лично не импонирует разделение мажоритарщиков и списочников. У нас одна совместная программа. Пожалуй, это невозможно искоренить, потому что в умах людей эта риторика постоянно используется", – отметил Арахамия.

Кто и почему хочет отставки Рябошапки?

Надпеп от "Слуги народа" Александр Дубинский 31 октября показал проект постановления о выражении недоверия Руслану Рябошапке. Документ уже подписали сам Дубинский и его коллеги из "Слуги народа" – Максим Бужанский и Антон Поляков.

Причина для отставки генпрокурора в том, что Рябошапка якобы закрыл дело в отношении детектива НАБУ, который "слил" данные против Игоря Гладковского, сына бывшего первого заместителя секретаря СНБО. Последние замешаны в коррупционных скандалах по "Укроборонпрому". Также Рябошапка якобы покрывает убийц. Однако, кого именно – Дубинский не сказал.