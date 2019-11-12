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      Арахамія про підписи за відставку Рябошапки: Колгосп – справа добровільна

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      Арахамія прокоментував збір підписів за відставку Рябошапки
      Арахамія прокоментував збір підписів за відставку Рябошапки / Liga.net

      Давид Арахамія вважає, що у партії повинні бути представлені різні думки, бо у "Слузі народу" вчаться взаємодіяти один з одним. Однак за постійно неконструктивну позицію можуть і виключити.

      Так голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відповів на запитання про збір підписів за відставку генпрокурора Руслана Рябошапки в інтерв’ю Liga.net.

      Відповідь: Якщо хтось з політиків бажає моєї відставки – це сигнал, що ми все робимо правильно, – Рябошапка

      "Як то кажуть, колгосп – справа добровільна. У партії повинні бути люди різного роду. Це забезпечує плюралізм думок і збалансовану позицію. Але якщо людина буде весь час займати неконструктивну позицію, то його таким же чином можуть і виключити", – сказав він.

      Арахамія вважає, що "багато людей сприймають фракцію як вертикально керовану організацію, де можна найняти або звільнити".

      Тут коректніше порівнювати з спільнотою в бізнес-клубі, яке спільно виробляє правила взаємодії один з одним. У фракції приблизно так, тому що кожен депутат – окрема особистість зі своєю власною повісткою. Особливо мажоритарники,
      – додав голова фракції.

      Він пояснив, що мажоритарники зі "Слуги народу" часто пояснюють своє право на особливу думку особистою довірою людей.

      "Мені особисто не імпонує поділ мажоритарників і списочників. У нас одна спільна програма. Мабуть, це неможливо викорінити, тому що в умах людей ця риторика постійно використовується", – зазначив Арахамія.

      Хто і чому хоче відставки Рябошапки?

      Надпеп від "слуги народу" Олександр Дубінський 31 жовтня показав проєкт постанови про висловлення недовіри Руслану Рябошапці. Документ вже підписали сам Дубінський та його колеги зі "Слуги народу" – Максим Бужанський і Антон Поляков.

      Причина для відставки генпрокурора у тому, що Рябошапка нібито закрив справу щодо детектива НАБУ, який "злив" дані проти Ігоря Гладковського, сина експершого заступника секретаря РНБО. Останні замішані в корупційних скандалах щодо "Укроборонпрому".
      Також Рябошапка нібито покриває убивць. Проте, кого саме – Дубінський не сказав.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Законодавство Давид Арахамія Руслан Рябошапка
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