Если кто-то желает моей отставки – это сигнал, что мы все делаем правильно, – Рябошапка

Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка не считает, что давление на него со стороны отдельных политиков приведет к его отстранению от должности.

У нового генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки появились серьезные оппоненты. Среди них – представители президентской силы "Слуга народа" Александр Дубинский, Максим Бужанский и Антон Поляков, а также соратник Януковича Андрей Портнов, который после выборов вернулся в Украину. Однако сам Рябошапка объяснил 24 каналу, что не обращает внимания на недовольных.

Читайте полностью интервью Руслана Рябошапки:

Подарок к новому году. Генеральный прокурор – о делах против старых и новых депутатов

Я расцениваю это положительно. Так мы понимаем, что все делаем правильно. Это нормально, когда кому-то не нравятся наши действия. Если речь идет о конкретных делах или об аттестации прокуратуры, то они нашли повод и через него пытаются атаковать нас. Но мы работаем абсолютно спокойно, не обращаем на это внимание,

– сказал Рябошапка.

Однако он признался, что определенное медийное давление испытывает, но не верит, что парламент проголосует за выражение ему недоверия из-за этого.

Напомним, что ранее 24 канал сообщал о том, что группы Медведчука и Коломойского противодействуют Рябошапке.

Почему Дубинский хочет отставки Рябошапки?

Александр Дубинский 31 октября показал проект постановления о выражении недоверия Руслану Рябошапке. Документ уже подписали сам Дубинский и его коллеги из "Слуги народа" – Максим Бужанский и Антон Поляков.



Причина для отставки генпрокурора в том, что Рябошапка якобы закрыл дело в отношении детектива НАБУ, который "слил" данные против Игоря Гладковского, сына экс-первого заместителя секретаря СНБО. Последние замешаны в коррупционных скандалах относительно "Укроборонпрома".



Также Рябошапка якобы покрывает убийц. Однако, кого именно – Дубинский не сказал.