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      Если кто-то желает моей отставки – это сигнал, что мы все делаем правильно, – Рябошапка

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      Руслан Рябошапка
      Руслан Рябошапка / president.gov.ua

      Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка не считает, что давление на него со стороны отдельных политиков приведет к его отстранению от должности.

      У нового генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки появились серьезные оппоненты. Среди них – представители президентской силы "Слуга народа" Александр Дубинский, Максим Бужанский и Антон Поляков, а также соратник Януковича Андрей Портнов, который после выборов вернулся в Украину. Однако сам Рябошапка объяснил 24 каналу, что не обращает внимания на недовольных.

      Читайте полностью интервью Руслана Рябошапки:
      Подарок к новому году. Генеральный прокурор – о делах против старых и новых депутатов

      Я расцениваю это положительно. Так мы понимаем, что все делаем правильно. Это нормально, когда кому-то не нравятся наши действия. Если речь идет о конкретных делах или об аттестации прокуратуры, то они нашли повод и через него пытаются атаковать нас. Но мы работаем абсолютно спокойно, не обращаем на это внимание,
      – сказал Рябошапка.

      Однако он признался, что определенное медийное давление испытывает, но не верит, что парламент проголосует за выражение ему недоверия из-за этого.

      Напомним, что ранее 24 канал сообщал о том, что группы Медведчука и Коломойского противодействуют Рябошапке.

      Почему Дубинский хочет отставки Рябошапки?
      Александр Дубинский 31 октября показал проект постановления о выражении недоверия Руслану Рябошапке. Документ уже подписали сам Дубинский и его коллеги из "Слуги народа" – Максим Бужанский и Антон Поляков.

      Причина для отставки генпрокурора в том, что Рябошапка якобы закрыл дело в отношении детектива НАБУ, который "слил" данные против Игоря Гладковского, сына экс-первого заместителя секретаря СНБО. Последние замешаны в коррупционных скандалах относительно "Укроборонпрома".

      Также Рябошапка якобы покрывает убийц. Однако, кого именно – Дубинский не сказал.

      blog_ava
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      Автор: Ярослав Голобородько
      Теги: Новости Украины Новости политики Руслан Рябошапка Слуга народа
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