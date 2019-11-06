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      Группы Медведчука и Коломойского противодействуют Рябошапке: реакция генпрокурора

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      Вся орбита Медведчука и группа Коломойского в парламенте – против новоизбранного генерального прокурора. Ежедневно пророссийские телеканалы ведут медиа-атаку на Руслана Рябошапку. А некоторые депутаты от "Слуги народа" вместе с избранниками "Оппоплатформы" регулярно требуют его отставки. Чем новый генпрокурор не устраивает политиков и олигархов?

      Илья Кива и вся фракция оппозиционеров ранее заявили, что выражают недоверие действующему генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Более того, они стремятся к его отставке. К ним присоединился и бывший советник Януковича Андрей Портнов.

      Читайте также: Прессинг против Рябошапки: действительно ли нардепы готовы отправить генпрокурора в отставку

      Репрезентанты воли олигарха Игоря Коломойского в парламенте считают, что Луценко был лучшим прокурором.

      Луценко был смелее, а он нового генпрокурора эффективности – ноль,
      – отметил Дубинский.

      От них всех регулярно звучат нападки на новоизбранного генерального прокурора Руслана Рябошапку. "Группа Коломойского" даже взялась собирать подписи в Раде о его отставке.


      "Группа Коломойского" даже взялась собирать подписи

      "Новый Генпрокурор смог объединить "группу Коломойского" в Раде, которые входят в партию "Слуга народа" вместе с представителями бывших регионалов "Оппозиционной платформы – За жизнь" в борьбе против генерального прокурора, который показывает новое качество работы прокуратуры, – пояснил эксперт по правовым вопросам Максим Костецкий.

      Такое враждебное отношение к новому Генпрокурору в орбите Медведчука и Коломойского было не всегда. Та же экс-министр юстиции времен Януковича, которую подозревают в присвоении 3,5 миллиона гривен, ранее говорила о Руслане Рябошапке как о профессионале, который будет полагаться на закон, а не на политические договоренности.

      Сейчас они вместе с Андреем Портновым синхронно поют "Рябошапка нарушает любые нормы". Потому что Лукашу вручили подозрение. Так Рябошапка профессионал или Рябошапка должен ориентироваться на волю региональных элит?,
      – отметил основатель экспертной организации Statewatch Александр Леменов.

      Эксперты говорят: Руслан Рябошапка действует не так, как этого требуют экс-регионалы и олигарх Коломойский. Ведь новый генпрокурор работает, опираясь на верховенство права, а не на политические прихоти. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уже отреагировал на представление депутатов о его отставке и медиа-прессинг.

      Читайте также: Прокремлевская ориентация не дает покоя, – Юрчишин о атаки Портнова на Рябошапку

      Говорит, что сейчас наблюдает за происходящим, и это абсолютно не влияет на его работу и планы. И такие действия оппонентов особо не огорчают. Сейчас в Генпрокуратуре процесс перезагрузки. Более 300 прокуроров не прошли тестирование и их уже отсеяли. По словам Рябошапки, за 2 месяца ГПУ объявила рекордное количество подозрений чиновникам – более 10.

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      Автор: Егор Скорина
      Теги: Новости Украины ГПУ Андрей Портнов Руслан Рябошапка Слуга народа Верховная Рада Новости политики
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