Групи Медведчука та Коломойського протидіють Рябошапці: реакція генпрокурора

Уся орбіта Медведчука та група Коломойського у парламенті – проти новообраного генерального прокурора. Щодня проросійські телеканали ведуть медіа-атаку на Руслана Рябошапку. А деякі депутати від "Слуги народу" разом з обранцями "Опоплатформи" регулярно вимагають його відставки. Чим новий генпрокурор не влаштовує політиків та олігархів?

Ілля Кива і вся фракція опозиціонерів раніше заявили, що виловлюють недовіру чинному генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Ба більше, вони прагнуть його відставки. До них долучився і колишній радник Януковича Андрій Портнов.

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Репрезентанти волі олігарха Ігоря Коломойського у парламенті вважають, що Луценко був кращим прокурором.

Луценко був сміливішим, а він нового генпрокурора ефективності – нуль,

– наголосив Дубінський.

Від них усіх регулярно звучать нападки на новообраного генерального прокурора Руслана Рябошапку. "Група Коломойського" навіть взялась збирати підписи у Раді про його відставку.



"Група Коломойського" навіть взялась збирати підписи

"Новий Генпрокурор зміг об'єднати "групу Коломойського" у Раді, які входять у партію "Слуга народу" разом із представниками колишніх регіоналів "Опозиційної платформи – За життя" у боротьбі проти генерального прокурора, який показує нову якість роботи прокуратури, – пояснив експерт з правових питань Максим Костецький.

Таке вороже ставлення до нового Генпрокурора в орбіт Медведчука і Коломойського було не завжди. Та ж ексміністерка юстиції часів Януковича, яку підозрюють у привласненні 3,5 мільйона гривень, раніше говорила про Руслана Рябошапку як про професіонала, що буде покладатись на закон, а не на політичні домовленості.

Зараз вони разом з Андрієм Портновим синхронно співаючи "Рябошапка порушує будь-які норми". Тому що Лукашу вручили підозру. Так Рябошапка професіонал чи Рябошапка має орієнтуватись на волю регіональних еліт?,

– зауважив засновник експертної організації Statewatch Олександр Лємєнов.

Експерти кажуть: Руслан Рябошапка діє не так, як цього вимагають ексрегіонали та олігарх Коломойський. Адже новий генпрокурор працює, спираючись на верховенство права, а не на політичні забаганки. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка вже відреагував на подання депутатів про його відставку та медіа-пресинг.

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Каже, що наразі спостерігає за тим, що відбувається, і це абсолютно не впливає на його роботу і плани. І такі дії опонентів особливо його не засмучують. Зараз у Генпрокуратурі процес перезавантаження. Понад 300 прокурорів не пройшли тестування і їх вже відсіяли. За словами Рябошапки, за 2 місяці ГПУ оголосила рекордну кількість підозр високопосадовцям – понад 10.