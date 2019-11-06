Пресинг проти Рябошапки: чи дійсно нардепи готові відправити генпрокурора у відставку

У суспільстві заговорили про пресинг генпрокурора Руслана Рябошапки. Мовляв, ставленики олігархів Медведчука та Коломойського у парламенті виступають проти новообраного генерального прокурора і ведуть медіа-атаку проти нього. Що відбувається у Верховній Раді та чи дійсно нардепи готові відправити генпрокурора у відставку – читайте далі.

Як сказала нардепка від партії "Голос" Олександра Устінова у прямому ефірі 24 каналу, всі наразі чекають результатів переатестації, які проводить Генеральна прокуратура. Важливо побачити результат переатестації, адже за каденції Юрія Луценка також проводили переатестацію, після якої всі залишилися на посадах.

"Ми не голосували за цей законопроєкт, бо мали багато застережень щодо того, як він був прописаний. Коли я вперше побачила законопроєкт, то одразу сказала, що це законопроєкт імені Руслана Рябошапки. І це фактично карт-бланш, який ми даємо одній людині на очищення чи ні Генпрокуратури, – наголосила Олександра.

Також вона підкреслила, що подібна ситуація вже відбувалася в українському суспільстві, коли "президент Порошенко переписував закони під своїх людей". Водночас Устінова заявила, що була приємно здивована, побачивши перелік атестаційних комісій. Вона пояснила, що раніше більшість представників атестаційної комісії складали прокурори, а тепер – більшість громадянського суспільства або міжнародних організацій.

Це є хорошим знаком і означає те, що Рябошапка зробив мінімальний тиск на ці комісії зі своїх людей. А також дав можливість залучити громадськість і зробити це все більш незалежним,

– зауважила нардепка.

Серед першочергових задач Генпрокуратури вона назвала:

1. Очищення Генеральної прокуратури.

2. Розслідування і ведення кримінальних справ, що зараз є у ГПУ.

Дивіться відео: чи дійсно нардепи готові відправити генпрокурора у відставку