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      Прессинг против Рябошапки: действительно ли нардепы готовы отправить генпрокурора в отставку

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      Прессинг Рябошапки
      Прессинг Рябошапки / delo.ua

      В обществе заговорили о прессинге генпрокурора Руслана Рябошапки. Мол, ставленники олигархов Медведчука и Коломойского в парламенте выступают против новоизбранного генерального прокурора и ведут медиа-атаку против него. Что происходит в Верховной Раде и действительно ли нардепы готовы отправить генпрокурора в отставку – читайте дальше.

      Как сказала нардеп от партии "Голос" Александра Устинова в прямом эфире 24 канала, все сейчас ждут результатов переаттестации, которые проводит Генеральная прокуратура. Важно увидеть результат переаттестации, ведь при каденции Юрия Луценко также проводили переаттестацию, после которой все остались на должностях.

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      "Мы не голосовали за этот законопроект, потому что имели много оговорок относительно того, как он был прописан. Когда я впервые увидела законопроект, то сразу сказала, что это законопроект имени Руслана Рябошапки. И это фактически карт-бланш, который мы даем одному человеку на очистку или нет Генпрокуратуры, – подчеркнула Александра.

      Также она подчеркнула, что подобная ситуация уже происходила в украинском обществе, когда "президент Порошенко переписывал законы под своих людей". В то же время Устинова заявила, что была приятно удивлена, увидев перечень аттестационных комиссий. Она пояснила, что ранее большинство представителей аттестационной комиссии составляли прокуроры, а теперь – большинство гражданского общества или международных организаций.

      Это является хорошим знаком и означает то, что Рябошапка сделал минимальное давление на эти комиссии из своих людей. А также дал возможность привлечь общественность и сделать это все более независимым,
      – отметила нардеп.

      Среди первоочередных задач Генпрокуратуры она назвала:

      1. Очистка Генеральной прокуратуры.

      2. Расследование и ведение уголовных дел, что сейчас есть в ГПУ.

      Смотрите видео: действительно ли нардепы готовы отправить генпрокурора в отставку

       

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      Автор: Егор Скорина, Северин Трач
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Слуга народа Руслан Рябошапка Новости политики
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