Прокремлівська орієнтація не дає спокою, – Юрчишин про атаки Портнова на Рябошапку

Очільник АП часів Януковича Андрій Портнов у своєму телеграм-каналі неодноразово висував чинному генпрокурору Руслану Рябошапці різні звинувачення. Зокрема обурювався тим, що той передав справу одеського активіста Сергія Стерненка в СБУ.

Звинувачення Портнова до Рябошапки, а також ймовірну відставку генпрокурора та його діяльність на посаді у прямому ефірі 24 каналу прокоментував народний депутат від партії "Голос" Ярослав Юрчишин.

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Про атаки Портнова на Рябошапку

Юрчишин вважає, що звинувачення Портнова – абсурдні. Оскільки ймовірно, що до нападів на активістів в Одесі були залучені одеські правоохоронці. Тож не логічно, щоб цю справу розслідувала Нацполіція, а саме її управління в Одесі.

Депутат пояснив: саме тому справи активістів Стерненка та Устименка передані у відповідний відділ СБУ. Адже Служба безпеки України також має слідчі функції і може цілком нормально розслідувати їх.

Що відомо про напади на Стерненка та УстименкаТри напади на Сергія Стерненка були скоєні в Одесі протягом лютого-травня 2018 року. Під час другого нападу активісту ззаду стріляли у шию, а під час останнього він поранив одного з нападників ножем у живіт, від чого той помер. Сам Стерненко звинувачував в організації нападів одеського мера Геннадія Труханова та керівництво обласної поліції.



Напад на Віталія Устименка стався 5 червня 2018 року. Двоє невідомих накинулись на хлопця з ножем, коли той виходив з приміщення Одеської облдержтелерадіокомпанії. Згодом Устименку надали державну охорону, а за фактом нападу на нього відкрито кримінальне провадження за статтею "Замах на вбивство".

"Представники старої влади, на жаль, із залученням окремих людей, а саме групи Дубінського у фракції "Слуга народу" продовжують протистояння з українськими активістами", – зазначив він.



Депутат від "Голосу" Ярослав Юрчишин

І додав, ці активісти свого часу доклалися до того, аби такі міста як Одеса не стали ще одним "оплотом" для так званих самопроголошених республік, як це сталося в Донецьку і Луганську. Нардеп підкреслив, що в даному випадку Рябошапка мав всі повноваження передати справу в СБУ.

Обурення Портнова можуть пояснюватися лише його проросійським "корінням". Прокремлівська орієнтація не дає йому спокою, що справді українські активісти мають захист в українській державі,

– сказав Юрчишин.

Про ймовірну відставку Рябошапки

Зазначимо, що Олександр Дубінський 31 жовтня показав проєкт постанови про висловлення недовіри Руслану Рябошапці. Документ вже підписали сам Дубінський та його колеги зі "Слуги народу" – Максим Бужанський і Антон Поляков.



Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка

Юрчишина не лякає те, що у парламенті почали збирати підписи, аби відправити Рябошапку у відставку. Адже це той генеральний прокурор, якого пропонував президент, якого призначила більшість, тобто фракція "Слуга народу".

Найцікавіше те, що підписи за його відставку збирають теж представники "Слуги народу". Тому думаю, що це якийсь "міжсобойчик" у президентській команді,

– припустив народний обранець.

Й додав, що його б турбувало, якби генпрокурор не виконував своїх функцій чи виконував політичні замовлення. А на даний момент таких підстав немає. Крім цього, депутат попередив про ризики щодо концентрації повноважень в руках генпрокурора.

"Знаючи Рябошапку, сумніваюсь, що той буде цим зловживати. Та розуміючи політичну конфігурацію, важко сказати, що Рябошапка – це надовго. Бо як тільки він перестає бути 100% людиною президента, його легко можуть усунути", – прокоментував Юрчишин.

Про роботу Рябошапки на посаді очільника ГПУ

За словами депутата, ще рано оцінювати реальну ефективність нового генпрокурора, як і говорить про якісь системні досягнення. Адже він на цій посаді недовго. Ба більше, значна частина цього періоду була спрямована на внутрішню трансформацію у прокуратурі.

Я б не назвав це реформою. Просто відбулася концентрація повноважень в руках генпрокурора і переатестація, початковий етап переоцінки кадрового складу,

– зазначив Юрчишин.

Нардеп також пригадав, як відбувалося подання щодо зняття депутатської недоторканності пана Дубневича. Й наголосив, що претензії прокуратури підтвердив Вищий антикорупційний суд, встановивши достатньо високу заставу – навіть більшу, ніж просила ГПУ.

У чому підозрюють народного депутата Ярослава Дубневича?

Неправдиве декларування. Тобто порушення антикорупційного законодавства;

інша справа стосується корупційних схем через закупівлі для підприємства "Укрзалізниці".

Мовиться про використання службового становища, в результаті чого через підставні фірми було отримано понад 90 мільйонів гривень.



Народний депутат Ярослав Дубневич

Слідство вважає, що кошти були отримані контрольованими народним депутатом та його спільниками юридичними особами через узгоджене завищення ціни під час реалізації стрілочної продукції, при цьому народний депутат неодноразово використовував своє службове становище в інтересах спільників.

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Нардепу Ярославу Дубневичу інкримінують 191 статтю частину п'яту Кримінального кодексу України: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Йому загрожує від 7 до 12 років тюрми.

"Є дві підстави для відставки генпрокурора: це невиконання функцій та принесення негативу рейтингу президента і невиконання розпоряджень президента як очільника "Слуги народу". Поки що ні першого, ні другого не відбулося", – підсумував Юрчишин.