18:21
1 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росіяни бомблять Воронеж. Медведєв під прикриттям
      Вєсті Кремля
      21:45, 31 жовтня
      Вєсті.UA: Що чекає на Дубневича. Тищенко знайшов своє покликання
      Вєсті.UA
      19:24, 31 жовтня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Дедлайн для генрокурора: що вже встигнув зробити Рябошапка

      136 Читать новость на русском

      Перше листопада – саме такий дедлайн для правоохоронців, а точніше, для нового Генерального прокурора, встановив Президент України. Гучні підозри, судові розгляди і застави – поговорити за ці два місяці точно було про що. Втім, є і невдоволені.

      Загалом крига скресла – робота правоохоронців з вересня вражає кількістю підозр, обраних запобіжних заході і наростанням протистояння. Жертвою інформаційних атак дедалі частіше стає генеральний прокурор.

      Читайте також: Хто наступний? За ким прийдуть після Бровченка, Гладковського, Пашинського і Дубневича

      Лукаш атакує для того, щоб дискредитувати цю підозру. У Портнова є свої мотиви, пов’язані з тим, що прокуратура не робить те, чого хоче Портнов. В депутатів, які навіть з нашої фракції, вони можливо чогось хочуть або той, хто ними керує хоче. Ми будемо виходити з того, що потрібно людям, а не певним групам впливу,
      – заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

      А люди хочуть видовищ. 31  жовтня зняли першу у цьому політичному сезоні депутатську недоторканність. Ярослава Дубневича підозрюють у зловживанні службовим становищем на посаді голови транспортного комітету Ради минулого скликання.

      дубневич
      Ярослав Дубневич

      Мовляв, нажився на 93 мільйони гривень за рахунок "Укразалізниці". У п'ятницю Ярославу Дубневичу мають обрати запобіжний захід.

      Екснардеп Сергій Пашинський був першим же, хто переступив поріг СІЗО. За кримінал майже трирічної давнини.

      пашинський гладковський рябошапка
      Сергій Пашинський

      Нині вивчають його причетність корупційних схем, у яких замішаний і екзаступник секретаря РНБО Олег Гладковський.  Його, до речі, теж затримали – за брехню у деклараціях і зловживання службовим становищем.

      Цікаво! 10 мільйонів застави – це смішно, – Давидюк про справи Гладковського та Пашинського

      Йдеться про схему закупівель автобусів, яка коштувала державі мійльонних збитків. Втім, вийти з СІЗО він вже встиг – родичі внесли заставу сумою 10,5 мільйонів гривень.

      гладковський укроборонпром
      Олег Гладковський

      У СІЗО нині і колишній заступник міністра економіки Юрій Бровченко. Йому закидають державну зраду. Мовляв, він вступив у злочинну змову щодо виробництва артснарядів на понад 16 мільйонів доларів, втім жоден снаряд до війська не доправили. А от гроші на офшори впали.

      бровченко сбу
      Юрій Бровченко

      Наживався на військових і Максим Микитась. У всякому випадку, у цьому впевнені антикорупційні органи.

      микитась

      За версією слідства, він, у змові з екскомандиром Нацгвардії Юрієм Аллеровим, привласнив майна військових на понад 80 мільйонів гривень. І вийти під заставу встиг вже двічі.

      Що ж запустило цей шалений антикорупційний принтер?

      Активіст Віталій Шабунін запевнив, що правоохоронцям просто перестали заважати.

      "У більшості з них або Луценко, або Холодницький не підписували кінцеві документи, щоб рухатися далі. Підозри, наприклад. Зараз це робиться і тому справи рухнулися", – наголосив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

      Цікаво! Чи можна вважати, що справа розстрілів на Майдані розкрита: відповідь Горбатюка

      Самі правоохоронці кажуть, що проблеми і справді були. Втім, зараз ситуація виправилась.

      Робота детективів і прокурорів ніколи не зупинялась, але зараз, якщо проаналізувати динаміку, вона стала набагато динамічніша,
      – запевнив директор НАБУ Артем Ситник.

      "Зараз ми не чуємо звинувачень. Мені здається, що це працює як єдиний механізм, і ми бачимо результати вже і побачимо незабаром ще більше", – додав Руслан Рябошапка.

      До кінця року планують вручити ще кілька підозр, втім кому – не анонсують. Тим часом деякі невдоволені парламентарі збирають підписи – хочуть висловити недовіру Руслану Рябошапці.

      blog_ava
      В Україні оголосили штормове попередження: де чекати негоду
      сьогодні
      25277
      Автор: Анна Брикова
      Теги: Новини України Новини політики Руслан Рябошапка ГПУ НАБУ САП Сергій Пашинський Олег Гладковський Ярослав Дубневич
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Секс-скандал у Раді: журналісти vs Яременко – що каже закон?
      сьогодні , 18:00 Секс-скандал у Раді: журналісти vs Яременко – що каже закон?
      Богдан Мірошниченко 146
      Украине надо додавить "Газпром", – Фурса
      сьогодні , 17:30 Украине надо додавить "Газпром", – Фурса
      Сергій Фурса 1419
      Каміни, конвектори та кондиціонери – як комфортно пережити холод, не пересушуючи повітря
      сьогодні , 16:40 Каміни, конвектори та кондиціонери – як комфортно пережити холод, не пересушуючи повітря
      141
      Опитати ОРДЛО: чи варто довіряти "примусовій" соціології
      сьогодні , 17:01 Опитати ОРДЛО: чи варто довіряти "примусовій" соціології
      Ірина Поліщук 328
      "Біженська хвиля" в ЄС: куди і чому їдуть найбільше
      сьогодні , 17:00 "Біженська хвиля" в ЄС: куди і чому їдуть найбільше
      Борис Немировський 577
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук