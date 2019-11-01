Дедлайн для генрокурора: що вже встигнув зробити Рябошапка

Перше листопада – саме такий дедлайн для правоохоронців, а точніше, для нового Генерального прокурора, встановив Президент України. Гучні підозри, судові розгляди і застави – поговорити за ці два місяці точно було про що. Втім, є і невдоволені.

Загалом крига скресла – робота правоохоронців з вересня вражає кількістю підозр, обраних запобіжних заході і наростанням протистояння. Жертвою інформаційних атак дедалі частіше стає генеральний прокурор.

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Лукаш атакує для того, щоб дискредитувати цю підозру. У Портнова є свої мотиви, пов’язані з тим, що прокуратура не робить те, чого хоче Портнов. В депутатів, які навіть з нашої фракції, вони можливо чогось хочуть або той, хто ними керує хоче. Ми будемо виходити з того, що потрібно людям, а не певним групам впливу,

– заявив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

А люди хочуть видовищ. 31 жовтня зняли першу у цьому політичному сезоні депутатську недоторканність. Ярослава Дубневича підозрюють у зловживанні службовим становищем на посаді голови транспортного комітету Ради минулого скликання.



Ярослав Дубневич

Мовляв, нажився на 93 мільйони гривень за рахунок "Укразалізниці". У п'ятницю Ярославу Дубневичу мають обрати запобіжний захід.

Екснардеп Сергій Пашинський був першим же, хто переступив поріг СІЗО. За кримінал майже трирічної давнини.



Сергій Пашинський

Нині вивчають його причетність корупційних схем, у яких замішаний і екзаступник секретаря РНБО Олег Гладковський. Його, до речі, теж затримали – за брехню у деклараціях і зловживання службовим становищем.

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Йдеться про схему закупівель автобусів, яка коштувала державі мійльонних збитків. Втім, вийти з СІЗО він вже встиг – родичі внесли заставу сумою 10,5 мільйонів гривень.



Олег Гладковський

У СІЗО нині і колишній заступник міністра економіки Юрій Бровченко. Йому закидають державну зраду. Мовляв, він вступив у злочинну змову щодо виробництва артснарядів на понад 16 мільйонів доларів, втім жоден снаряд до війська не доправили. А от гроші на офшори впали.



Юрій Бровченко

Наживався на військових і Максим Микитась. У всякому випадку, у цьому впевнені антикорупційні органи.

За версією слідства, він, у змові з екскомандиром Нацгвардії Юрієм Аллеровим, привласнив майна військових на понад 80 мільйонів гривень. І вийти під заставу встиг вже двічі.

Що ж запустило цей шалений антикорупційний принтер?

Активіст Віталій Шабунін запевнив, що правоохоронцям просто перестали заважати.

"У більшості з них або Луценко, або Холодницький не підписували кінцеві документи, щоб рухатися далі. Підозри, наприклад. Зараз це робиться і тому справи рухнулися", – наголосив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

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Самі правоохоронці кажуть, що проблеми і справді були. Втім, зараз ситуація виправилась.

Робота детективів і прокурорів ніколи не зупинялась, але зараз, якщо проаналізувати динаміку, вона стала набагато динамічніша,

– запевнив директор НАБУ Артем Ситник.

"Зараз ми не чуємо звинувачень. Мені здається, що це працює як єдиний механізм, і ми бачимо результати вже і побачимо незабаром ще більше", – додав Руслан Рябошапка.

До кінця року планують вручити ще кілька підозр, втім кому – не анонсують. Тим часом деякі невдоволені парламентарі збирають підписи – хочуть висловити недовіру Руслану Рябошапці.