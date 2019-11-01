Дедлайн для генрокурора: что уже успел сделать Рябошапка

Первое ноября – именно такой дедлайн для правоохранителей, а точнее, для нового Генерального прокурора, установил Президент Украины. Громкие подозрения, судебные разбирательства и залоги – поговорить за эти два месяца точно было о чем. Впрочем, есть и недовольные.

В общем лед тронулся – работа правоохранителей с сентября поражает количеством подозрений, избранных мер пресечения и нарастанием противостояния. Жертвой информационных атак все чаще становится генеральный прокурор.

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Лукаш атакует для того, чтобы дискредитировать это подозрение. У Портнова есть свои мотивы, связанные с тем, что прокуратура не делает то, чего хочет Портнов. У депутатов, даже из нашей фракции, они возможно чего-то хотят или тот, кто ими управляет хочет. Мы будем исходить из того, что нужно людям, а не определенным группам влияния,

– заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

А люди хотят зрелищ. 31 октября сняли первую в этом политическом сезоне депутатскую неприкосновенность. Ярослава Дубневича подозревают в злоупотреблении служебным положением на посту главы транспортного комитета Рады прошлого созыва.



Ярослав Дубневич

Мол, нажился на 93 миллиона гривен за счет "Укразализныци". В пятницу Ярославу Дубневичу должны избрать меру пресечения.

Экс-нардеп Сергей Пашинский был первым же, кто переступил порог СИЗО. За криминал почти трехлетней давности.



Сергей Пашинский

Сейчас изучают его причастность к коррупционным схемам, в которых замешан и бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский. Его, кстати, тоже задержали – за ложь в декларациях и злоупотребление служебным положением.

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Речь идет о схеме закупок автобусов, которая стоила государству миллионых убытков. Впрочем, выйти из СИЗО он уже успел – родственники внесли залог суммой в 10,5 миллионов гривен.



Олег Гладковский

В СИЗО сейчас и бывший заместитель министра экономики Юрий Бровченко. Его обвиняют в государственной измене. Мол, он вступил в преступный сговор по производству артснарядов на сумму более 16 миллионов долларов, впрочем ни один снаряд в ВСУ не доставили. А вот деньги на оффшоры упали.



Юрий Бровченко

Наживался на военных и Максим Микитась. Во всяком случае, в этом уверены антикоррупционные органы.

По версии следствия, он в сговоре с экс-командиром Нацгвардии Юрием Аллеровим, присвоил имущества военных на более чем 80 миллионов гривен. И выйти под залог успел уже дважды.

Что же запустило этот безумный антикоррупционный принтер?

Активист Виталий Шабунин заверил, что правоохранителям просто перестали мешать.

"У большинства из них или Луценко, или Холодницкий не подписывали конечные документы, чтобы двигаться дальше. Подозрения, например. Сейчас это делается и поэтому дела сдвинулись", – отметил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

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Сами правоохранители говорят, что проблемы действительно были. Впрочем, сейчас ситуация исправилась.

Работа детективов и прокуроров никогда не останавливалась, но сейчас, если проанализировать динамику, она стала намного динамичнее,

– заверил директор НАБУ Артем Сытник.

"Сейчас мы не слышим обвинений. Мне кажется, что это работает как единый механизм, и мы видим результаты уже и увидим вскоре еще больше", – добавил Руслан Рябошапка.

До конца года планируют вручить еще несколько подозрений, впрочем кому – не сообщается. Между тем некоторые недовольные парламентарии собирают подписи – хотят выразить недоверие Руслану Рябошапке.