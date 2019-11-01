18:40
1 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля: Россияне бомбят Воронеж. Медведев под прикрытием
      Вєсті Кремля
      21:48, 31 октября
      Вести.UA: Что ожидает Дубневича. Тищенко нашел свое призвание
      Вєсті.UA
      19:28, 31 октября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Дедлайн для генрокурора: что уже успел сделать Рябошапка

      29 Читати новину українською

      Первое ноября – именно такой дедлайн для правоохранителей, а точнее, для нового Генерального прокурора, установил Президент Украины. Громкие подозрения, судебные разбирательства и залоги – поговорить за эти два месяца точно было о чем. Впрочем, есть и недовольные.

      В общем лед тронулся – работа правоохранителей с сентября поражает количеством подозрений, избранных мер пресечения и нарастанием противостояния. Жертвой информационных атак все чаще становится генеральный прокурор.

      Читайте также: Кто следующий? За кем придут после Бровченко, Гладковского, Пашинского и Дубневича

      Лукаш атакует для того, чтобы дискредитировать это подозрение. У Портнова есть свои мотивы, связанные с тем, что прокуратура не делает то, чего хочет Портнов. У депутатов, даже из нашей фракции, они возможно чего-то хотят или тот, кто ими управляет хочет. Мы будем исходить из того, что нужно людям, а не определенным группам влияния,
      – заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

      А люди хотят зрелищ. 31 октября сняли первую в этом политическом сезоне депутатскую неприкосновенность. Ярослава Дубневича подозревают в злоупотреблении служебным положением на посту главы транспортного комитета Рады прошлого созыва.

      дубневич
      Ярослав Дубневич

      Мол, нажился на 93 миллиона гривен за счет "Укразализныци". В пятницу Ярославу Дубневичу должны избрать меру пресечения.

      Экс-нардеп Сергей Пашинский был первым же, кто переступил порог СИЗО. За криминал почти трехлетней давности.

      пашинський гладковський рябошапка
      Сергей Пашинский

      Сейчас изучают его причастность к коррупционным схемам, в которых замешан и бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский. Его, кстати, тоже задержали – за ложь в декларациях и злоупотребление служебным положением.

      Интересно! 10 миллионов залога – это смешно, – Давидюк о делах Гладковского и Пашинского

      Речь идет о схеме закупок автобусов, которая стоила государству миллионых убытков. Впрочем, выйти из СИЗО он уже успел – родственники внесли залог суммой в 10,5 миллионов гривен.

      гладковський укроборонпром
      Олег Гладковский

      В СИЗО сейчас и бывший заместитель министра экономики Юрий Бровченко. Его обвиняют в государственной измене. Мол, он вступил в преступный сговор по производству артснарядов на сумму более 16 миллионов долларов, впрочем ни один снаряд в ВСУ не доставили. А вот деньги на оффшоры упали.

      бровченко сбу
      Юрий Бровченко

      Наживался на военных и Максим Микитась. Во всяком случае, в этом уверены антикоррупционные органы.

      микитась

      По версии следствия, он в сговоре с экс-командиром Нацгвардии Юрием Аллеровим, присвоил имущества военных на более чем 80 миллионов гривен. И выйти под залог успел уже дважды.

      Что же запустило этот безумный антикоррупционный принтер?

      Активист Виталий Шабунин заверил, что правоохранителям просто перестали мешать.

      "У большинства из них или Луценко, или Холодницкий не подписывали конечные документы, чтобы двигаться дальше. Подозрения, например. Сейчас это делается и поэтому дела сдвинулись", – отметил председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

       Интересно! Можно ли считать, что дело расстрелов на Майдане раскрыто: ответ Горбатюка

      Сами правоохранители говорят, что проблемы действительно были. Впрочем, сейчас ситуация исправилась.

      Работа детективов и прокуроров никогда не останавливалась, но сейчас, если проанализировать динамику, она стала намного динамичнее,
      – заверил директор НАБУ Артем Сытник.

      "Сейчас мы не слышим обвинений. Мне кажется, что это работает как единый механизм, и мы видим результаты уже и увидим вскоре еще больше", – добавил Руслан Рябошапка.

      До конца года планируют вручить еще несколько подозрений, впрочем кому – не сообщается. Между тем некоторые недовольные парламентарии собирают подписи – хотят выразить недоверие Руслану Рябошапке.

      blog_ava
      В Украине объявили штормовое предупреждение: где ждать непогоду
      сегодня
      2561
      Автор: Анна Брыкова
      Теги: Ярослав Дубневич Новости Украины Новости политики Руслан Рябошапка ГПУ Сергей Пашинский САП НАБУ Олег Гладковский
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Секс-скандал в Раде: журналисты vs Яременко – что говорит закон?
      сегодня , 18:00 Секс-скандал в Раде: журналисты vs Яременко – что говорит закон?
      Богдан Мірошниченко 58
      "Беженская волна" в ЕС: куда и почему едут больше всего
      сегодня , 17:33 "Беженская волна" в ЕС: куда и почему едут больше всего
      Борис Немировський 127
      Камины, конвекторы и кондиционеры – как комфортно пережить холод, не пересушивая воздух
      сегодня , 16:40 Камины, конвекторы и кондиционеры – как комфортно пережить холод, не пересушивая воздух
      59
      Опросить ОРДЛО: стоит ли доверять "принудительной" социологии
      сегодня , 17:01 Опросить ОРДЛО: стоит ли доверять "принудительной" социологии
      Ірина Поліщук 205
      Что нардеп от "Слуги народа" наговорил в эфире российского канала
      сегодня , 16:30 Что нардеп от "Слуги народа" наговорил в эфире российского канала
      Павло Казарін 232
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук