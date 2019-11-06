Прокремлевская ориентация не дает покоя, – Юрчишин об атаках Портнова на Рябошапку

Глава АП при Януковиче Андрей Портнов в своем телеграмм-канале неоднократно выдвигал действующему генпрокурору Руслану Рябошапке различные обвинения. В частности возмущался тем, что тот передал дело одесского активиста Сергея Стерненка в СБУ.

Обвинения Портнова к Рябошапке, а также вероятную отставку генпрокурора и его деятельность на посту в прямом эфире 24 каналу прокомментировал народный депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин.

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Об атаке Портнова на Рябошапку

Юрчишин считает, что обвинения Портнова – абсурдны. Поскольку вероятно, что к нападениям на активистов в Одессе были привлечены одесские правоохранители. Поэтому не логично, чтобы это дело расследовала Нацполиция, а именно ее управление в Одессе.

Депутат пояснил: именно поэтому дела активистов Стерненка и Устименко переданы в соответствующий отдел СБУ. Ведь Служба безопасности Украины также имеет следственные функции и может вполне нормально расследовать их.

Что известно о нападениях на Стерненка и УстименкоТри нападения на Сергея Стерненка были совершены в Одессе в течение февраля-мая 2018 года. Во время второго нападения активисту сзади стреляли в шею, а во время последнего он ранил одного из нападавших ножом в живот, от чего тот скончался. Сам Стерненко обвинял в организации нападений одесского мэра Геннадия Труханова и руководство областной полиции.



Нападение на Виталия Устименко произошло 5 июня 2018 года. Двое неизвестных набросились на парня с ножом, когда тот выходил из помещения Одесской облгостелерадиокомпании. Впоследствии Устименко предоставили государственную охрану, а по факту нападения на него открыто уголовное производство по статье "Покушение на убийство".

"Представители старой власти, к сожалению, с привлечением отдельных людей, а именно группы Дубинского во фракции "Слуга народа" продолжают противостояние с украинскими активистами", – отметил он.



Депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин

И добавил, эти активисты в свое время приложились к тому, чтобы такие города как Одесса не стали еще одним "оплотом" для так называемых самопровозглашенных республик, как это произошло в Донецке и Луганске. Нардеп подчеркнул, что в данном случае Рябошапка имел все полномочия передать дело в СБУ.

Возмущение Портнова могут объясняться только его пророссийским "корнями". Прокремлевская ориентация не дает ему покоя, что действительно украинские активисты имеют защиту в украинском государстве,

– сказал Юрчишин.

О вероятной отставке Рябошапки

Отметим, что Александр Дубинский 31 октября показал проект постановления о выражении недоверия Руслану Рябошапке. Документ уже подписали сам Дубинский и его коллеги из "Слуги народа" – Максим Бужанский и Антон Поляков.



Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка

Юрчишина не пугает то, что в парламенте начали собирать подписи, чтобы отправить Рябошапку в отставку. Ведь это тот генеральный прокурор, которого предлагал президент, назначило большинство, то есть фракция "Слуга народа".

Самое интересное, что подписи за его отставку собирают тоже представители "Слуги народа". Поэтому думаю, что это какой-то "междусобойчик" в президентской команде,

– предположил народный избранник.

И добавил, что его бы беспокоило, если бы генпрокурор не выполнял своих функций или выполнял политические заказы. А сейчас таких оснований нет. Кроме этого, депутат предупредил о рисках по концентрации полномочий в руках генпрокурора.

"Зная Рябошапку, сомневаюсь, что он будет этим злоупотреблять. Но понимая политическую конфигурацию, трудно сказать, что Рябошапка – это надолго. Потому что как только он перестает быть 100% человеком президента, его легко могут устранить", – прокомментировал Юрчишин.

О работе Рябошапки на посту главы ГПУ

По словам депутата, еще рано оценивать реальную эффективность нового генпрокурора, как и говорить о каких-то системных достижениях. Ведь он на этой должности недолго. Более того, значительная часть этого периода была направлена ​​на внутреннюю трансформацию в прокуратуре.

Я бы не назвал это реформой. Просто произошла концентрация полномочий в руках генпрокурора и переаттестация, начальный этап переоценки кадрового состава,

– отметил Юрчишин.

Нардеп также вспомнил, как происходило представление о снятии депутатской неприкосновенности господина Дубневича. И подчеркнул, что претензии прокуратуры подтвердил Высший антикоррупционный суд, установив достаточно высокий залог – даже больше, чем просила ГПУ.

В чем подозревают народного депутата Ярослава Дубневича?

Ложное декларирование. То есть нарушение антикоррупционного законодательства;

другое дело касается коррупционных схем через закупки для предприятия "Укрзализныци".

Речь идет об использовании служебного положения, в результате чего через подставные фирмы было получено более 90 миллионов гривен.



Народный депутат Ярослав Дубневич

Следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его сообщниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции, при этом народный депутат неоднократно использовал свое служебное положение в интересах сообщников.

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Нардепу Ярославу Дубневичу инкриминируют 191 статью часть пятую Уголовного кодекса Украины: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

"Есть два основания для отставки генпрокурора: это невыполнение функций и принесение негативного рейтинга президенту и невыполнение распоряжений президента как главы "Слуги народа". Пока ни того, ни другого не произошло", – подытожил Юрчишин.