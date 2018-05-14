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Клинтон: Под угрозой со стороны России и Китая находятся все демократии

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Хиллари Клинтон призвала страны Запада противостоять иностранным вмешательствам в их избирательные процессы
Хиллари Клинтон призвала страны Запада противостоять иностранным вмешательствам в их избирательные процессы / Vanity Fair

Всем либеральным демократиям стоит остерегаться "иностранных вмешательств" со стороны России и Китая.

Такое мнение во время разговора с журналистами в Австралии выразила бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, сообщает Daily Express.

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"Австралия, как и другие либеральные демократии по всему миру, должна серьезно отнестись к угрозе иностранного вмешательства", – цитирует политика издание.

Клинтон подчеркнула, что ей известны случаи, когда Китай пытался влиять на политику других стран. "Мы заинтересованы в том, чтобы сделать все возможное и удостовериться, что решения, принятые властями наших стран, не являются результатом манипуляций иностранной силы", – прокомментировала политик и призвала людей всех политических убеждений противостоять иностранным вмешательствам.

Неважно, будь то Россия, которая тайно вмешивается в наши выборы и создает 3,5 тысячи реклам, чтобы запутать наших избирателей и помешать мне, или же Китай, который пытается оказывать политическое влияние, – мы должны сказать "нет",
– призвала экс-кандидат в президенты США.

Тем временем в Пекине уже прокомментировали заявление Клинтон, отметив, что в бывшей конкурентки Трампа "паранойя", добавляет издание.

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Теги: Новости США Новости политики Новости России Китай Хиллари Клинтон
Источник: 24 Канал
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