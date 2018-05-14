Клінтон: Під загрозою з боку Росії та Китаю перебувають всі демократії

Усім ліберальним демократіям варто остерігатися "іноземних втручань" з боку Росії та Китаю.

Таку думку під час розмови з журналістами в Австралії висловила колишній кандидат у президенти США Гілларі Клінтон, повідомляє Daily Express.

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"Австралія, як й інші ліберальні демократії по всьому світу, повинна серйозно поставитися до загрози іноземного втручання", – цитує політика видання.

Клінтон підкреслила, що їй відомі випадки, коли Китай намагався впливати на політику інших країн. "Ми зацікавлені в тому, щоб зробити все можливе й упевнитися, що рішення, ухвалені владою наших країн, не є результатом маніпуляцій іноземної сили", – прокоментувала політик і закликала людей всіх політичних переконань протистояти іноземним втручанням.

Неважливо, чи то Росія, яка потай втручається в наші вибори і створює 3,5 тисячі реклам, щоб заплутати наших виборців і перешкодити мені, або ж Китай, який намагається чинити політичний вплив, – ми повинні сказати "ні",

– закликала екс-кандидат у президенти США.

Тим часом в Пекіні вже прокоментували заяву Клінтон, зазначивши, що у колишньої конкурентки Трампа "параноя", додає видання.

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