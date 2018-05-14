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Клінтон: Під загрозою з боку Росії та Китаю перебувають всі демократії

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Гілларі Клінтон закликала країни Заходу протистояти іноземним втручанням у їхні виборчі процеси
Гілларі Клінтон закликала країни Заходу протистояти іноземним втручанням у їхні виборчі процеси / Vanity Fair

Усім ліберальним демократіям варто остерігатися "іноземних втручань" з боку Росії та Китаю.

Таку думку під час розмови з журналістами в Австралії висловила колишній кандидат у президенти США Гілларі Клінтон, повідомляє Daily Express.

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"Австралія, як й інші ліберальні демократії по всьому світу, повинна серйозно поставитися до загрози іноземного втручання", цитує політика видання. 

Клінтон підкреслила, що їй відомі випадки, коли Китай намагався впливати на політику інших країн. "Ми зацікавлені в тому, щоб зробити все можливе й упевнитися, що рішення, ухвалені владою наших країн, не є результатом маніпуляцій іноземної сили", прокоментувала політик і закликала людей всіх політичних переконань протистояти іноземним втручанням.

Неважливо, чи то Росія, яка потай втручається в наші вибори і створює 3,5 тисячі реклам, щоб заплутати наших виборців і перешкодити мені, або ж Китай, який намагається чинити політичний вплив, – ми повинні сказати "ні",
– закликала екс-кандидат у президенти США.

Тим часом в Пекіні вже прокоментували заяву Клінтон, зазначивши, що у колишньої конкурентки Трампа "параноя", додає видання.

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Теги: Новини Росії Новини політики Новини США Китай Гілларі Клінтон
Джерело: 24 Канал
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