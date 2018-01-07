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РІЗДВО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

ФБР почало нове розслідування проти Клінтон

09:51, сьогодні 306 Читать новость на русском
Нове розслідування проти Хілларі Клінтон
Нове розслідування проти Хілларі Клінтон / 24 Канал

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США почало чергове розслідування щодо екс-кандидата в президенти Гілларі Клінтон та її фонду Clinton Foundation.

Про це повідомляє видання The Hill з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Повідомляється, що слідчі зацікавилися ймовірним отриманням організацією Клінтон коштів від будь-яких спонсорів у відповідь на політичні поступки під час її перебування на посаді держсекретаря.

За інформацією The Hill, ФБР хоче перевірити, чи не обіцяли донори її фонду вливання коштів в обмін на досягнення певних урядових цілей.

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Видання пише, що у рамках розслідування агенти ФБР вже допитали як мінімум одного свідка, а в найближчі тижні мають намір вжити додаткових заходів.

Представники Хілларі Клінтон і її благодійного фонду поки ситуацію не прокоментували.

Раніше співробітники ФБР проводили розслідування діяльності Clinton Foundation, намагаючись встановити, чи використовувався благодійний фонд за схемою "гроші в обмін на послуги" і чи мала до цього відношення Хілларі Клінтон, коли працювала держсекретарем США.

Як повідомлялось, ФБР веде слідство щодо електронної пошти Гілларі Клінтон. У 2009-2013 роках вона не користувалася службовою електронною поштою.

Теги: Новини політики Гілларі Клінтон США Вибори у США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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