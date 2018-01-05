Трамп звинуватив Клінтон у змові з ФБР та Росією
Президент США Дональд Трамп звинуватив колишнього держсекретаря держави Гілларі Клінтон і спецслужби країни в змові з ФБР та Російською Федерацією.
Про це американський президент заявив у своєму Twitter.
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"Тепер, коли переконується, що твердження про мою змову з Росією — суцільна брехня, стає ясно, що мала місце змова між Гілларі Клінтон і ФБР з Росією", – написав він.
Нагадаємо, декілька днів тому адвокат Трампа оголосив про завершення розслідування щодо російського втручання у вибори в США вже найближчим часом, утім не називаючи конкретних дат. На що президент США відповів, що йому "нічого приховувати", тому він не переймається цим питанням.