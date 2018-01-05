Трамп звинуватив Клінтон у змові з ФБР та Росією

Президент США Дональд Трамп звинуватив колишнього держсекретаря держави Гілларі Клінтон і спецслужби країни в змові з ФБР та Російською Федерацією.

Про це американський президент заявив у своєму Twitter.

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"Тепер, коли переконується, що твердження про мою змову з Росією — суцільна брехня, стає ясно, що мала місце змова між Гілларі Клінтон і ФБР з Росією", – написав він.

Well, now that collusion with Russia is proving to be a total hoax and the only collusion is with Hillary Clinton and the FBI/Russia, the Fake News Media (Mainstream) and this phony new book are hitting out at every new front imaginable. They should try winning an election. Sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 января 2018 г.

Нагадаємо, декілька днів тому адвокат Трампа оголосив про завершення розслідування щодо російського втручання у вибори в США вже найближчим часом, утім не називаючи конкретних дат. На що президент США відповів, що йому "нічого приховувати", тому він не переймається цим питанням.