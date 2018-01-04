Трамп розпустив комісію з розслідування можливих фальсифікацій на виборах президента США
Президент США Дональд Трамп розпустив комісію з розслідування можливих фальсифікацій на президентських виборах 2016 року і доручив це питання міністерству внутрішньої безпеки.
Про це з посиланням на заяву Трампа повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Не дивлячись на істотні докази шахрайства в ході виборів, багато штатів відмовилися надати президентській комісії з чесних виборів основну інформацію, необхідну для розслідування", – заявив Трамп.
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Відтак президент США вирішив передати розгляд цього питання міністерству внутрішньої безпеки.
"Замість того, щоб вплутуватися в нескінченні юридичні баталії за рахунок платників податків, сьогодні я підписав указ про розпуск комісії та доручив міністерству внутрішньої безпеки вивчити ці питання та визначити подальші кроки", – йдеться в заяві Трампа.
До слова, радник президента США з нацбезпеки заявив, що Росія втручалася у президентські вибори у США у 2016 році, і Дональд Трамп знає про це.