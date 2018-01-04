09:44
4 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2
Вєсті Кремля
19:56, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня 2017
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА НОВОРІЧНІ СВЯТА ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Трамп розпустив комісію з розслідування можливих фальсифікацій на виборах президента США

05:18, сьогодні 351 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп розпустив комісію з розслідування можливих фальсифікацій на президентських виборах 2016 року і доручив це питання міністерству внутрішньої безпеки.

Про це з посиланням на заяву Трампа повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Не дивлячись на істотні докази шахрайства в ході виборів, багато штатів відмовилися надати президентській комісії з чесних виборів основну інформацію, необхідну для розслідування", – заявив Трамп.

Читайте також: Розслідування про зв'язок Трампа з РФ почалось із розмови в барі: без Австралії не обійшлося

Відтак президент США вирішив передати розгляд цього питання міністерству внутрішньої безпеки.

"Замість того, щоб вплутуватися в нескінченні юридичні баталії за рахунок платників податків, сьогодні я підписав указ про розпуск комісії та доручив міністерству внутрішньої безпеки вивчити ці питання та визначити подальші кроки", – йдеться в заяві Трампа.

До слова, радник президента США з нацбезпеки заявив, що Росія втручалася у президентські вибори у США у 2016 році, і Дональд Трамп знає про це.

Теги: Новини політики США Дональд Трамп Вибори у США
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Головні новини 3 січня: причина смерті Ноздровської, суд у справі Саакашвілі та скандал з
сьогодні, 09:01 Головні новини 3 січня: причина смерті Ноздровської, суд у справі Саакашвілі та скандал з "95 Кварталом"
5185
Будни
сьогодні, 08:37 Будни "ЛНР": теперь луганчане мечтают о поездках в Украину
Ольга Черненко 8630
У КНДР ракета впала на місто після невдалого запуску, – ЗМІ
сьогодні, 08:54 У КНДР ракета впала на місто після невдалого запуску, – ЗМІ
2407
Помер відомий український спортивний журналіст
сьогодні, 08:31 Помер відомий український спортивний журналіст
2122
Як виглядає
сьогодні, 07:33 Як виглядає "ядерна кнопка" президента США: фото
3262
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
Військові навчання "Захід-2017" розпочалися з надзвичайної ситуації, – ЗМІ
15 вересня 2017 , 00:03
Партія Саакашвілі збирає Майдан
27 липня 2017 , 00:38
Опалювальний сезон в Україні може початись швидше
 26 вересня 2017 , 12:33
Українці зможуть побачити два вражаючих астрономічних явища
 6 серпня 2017 , 18:19
Росія категорично відмовляється йти, – Клімкін обговорить ситуацію із миротворцями із генсеком ООН
 13 грудня 2017 , 16:51
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук