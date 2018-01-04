Трамп розпустив комісію з розслідування можливих фальсифікацій на виборах президента США

Президент США Дональд Трамп розпустив комісію з розслідування можливих фальсифікацій на президентських виборах 2016 року і доручив це питання міністерству внутрішньої безпеки.

Про це з посиланням на заяву Трампа повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Не дивлячись на істотні докази шахрайства в ході виборів, багато штатів відмовилися надати президентській комісії з чесних виборів основну інформацію, необхідну для розслідування", – заявив Трамп.

Читайте також: Розслідування про зв'язок Трампа з РФ почалось із розмови в барі: без Австралії не обійшлося

Відтак президент США вирішив передати розгляд цього питання міністерству внутрішньої безпеки.

"Замість того, щоб вплутуватися в нескінченні юридичні баталії за рахунок платників податків, сьогодні я підписав указ про розпуск комісії та доручив міністерству внутрішньої безпеки вивчити ці питання та визначити подальші кроки", – йдеться в заяві Трампа.

До слова, радник президента США з нацбезпеки заявив, що Росія втручалася у президентські вибори у США у 2016 році, і Дональд Трамп знає про це.