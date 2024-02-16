Об этом 24 Каналу сказал военнослужащий ВСУ и эксперт по радиотехнологиям Сергей Безкрестнов, отметив, что сильный РЭБ – тот, что преобладает не только массовостью, а самое главное технологичностью.

Читайте также Будут хорошие новости: в Воздушных силах сказали, каких сюрпризов ждут для ПВО

Надо быстро наращивать поставки

К счастью, в мире есть страны, например, Израиль или США, которые имеют значительно более высокие технологии по РЭБ, чем Россия. Конечно, враг имеет количественное преимущество систем радиоэлектронной борьбы. Однако сейчас война переместилась в сферу беспилотников и для этого крайне необходимы окопные РЭБ в большом количестве.

Это формат маленького антидронового оружия или маленьких куполов, которые защищают подразделения и технику от ударных FPV-дронов. Как раз этого малого РЭБ нет ни у нас, ни у врага, поэтому здесь можно сказать, что мы в одинаковых условиях,

– сказал Бескрестнов.

Сейчас Украина пытается как можно быстрее нарастить поставки РЭБ на фронты, чтобы защитить наших военных. Этим уже занимается Минобороны и Минцифры. Прежде всего наше государство сделало важный шаг – упростила поставки средств РЭБ.

Мир оказался не готов

Как отметил эксперт по радиотехнологиям, помочь решить эту проблему не могут даже партнеры, ведь ни одна страна в мире не была готова, что война достигнет такого уровня.

В течение двух лет глобально изменилось понимание проведения боевых действий. Наши партнеры не были готовы, что РЭБ понадобится в каждом окопе. Количество такого вооружения должно быть значительным и наши натовские партнеры не имеют ее столько в необходимом количестве,

– добавил военнослужащий ВСУ.

Украина прославилась разработкой и эффективным применением морских дронов. Для того чтобы операции надводных беспилотников и в дальнейшем были успешными, специалисты постоянно совершенствуют средства поражения. В частности, уже появилась 5 версия беспилотника Magura.

"Морально для россиян это очень болезненно и они ищут возможности, чтобы помешать украинским военными управлять этими дронами. Враг пытается мешать спутниковой навигации в районах расположения Черноморского флота и приглушать канала управления, но у нас там тоже есть лайфхаки, благодаря которым мы продолжаем это делать", – добавил Безкрестнов.

Развитие РЭБ в Украине