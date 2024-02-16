Об этом 24 Каналу сказал военнослужащий ВСУ и эксперт по радиотехнологиям Сергей Безкрестнов, отметив, что сильный РЭБ – тот, что преобладает не только массовостью, а самое главное технологичностью.
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Надо быстро наращивать поставки
К счастью, в мире есть страны, например, Израиль или США, которые имеют значительно более высокие технологии по РЭБ, чем Россия. Конечно, враг имеет количественное преимущество систем радиоэлектронной борьбы. Однако сейчас война переместилась в сферу беспилотников и для этого крайне необходимы окопные РЭБ в большом количестве.
Это формат маленького антидронового оружия или маленьких куполов, которые защищают подразделения и технику от ударных FPV-дронов. Как раз этого малого РЭБ нет ни у нас, ни у врага, поэтому здесь можно сказать, что мы в одинаковых условиях,
– сказал Бескрестнов.
Сейчас Украина пытается как можно быстрее нарастить поставки РЭБ на фронты, чтобы защитить наших военных. Этим уже занимается Минобороны и Минцифры. Прежде всего наше государство сделало важный шаг – упростила поставки средств РЭБ.
Мир оказался не готов
Как отметил эксперт по радиотехнологиям, помочь решить эту проблему не могут даже партнеры, ведь ни одна страна в мире не была готова, что война достигнет такого уровня.
В течение двух лет глобально изменилось понимание проведения боевых действий. Наши партнеры не были готовы, что РЭБ понадобится в каждом окопе. Количество такого вооружения должно быть значительным и наши натовские партнеры не имеют ее столько в необходимом количестве,
– добавил военнослужащий ВСУ.
Украина прославилась разработкой и эффективным применением морских дронов. Для того чтобы операции надводных беспилотников и в дальнейшем были успешными, специалисты постоянно совершенствуют средства поражения. В частности, уже появилась 5 версия беспилотника Magura.
"Морально для россиян это очень болезненно и они ищут возможности, чтобы помешать украинским военными управлять этими дронами. Враг пытается мешать спутниковой навигации в районах расположения Черноморского флота и приглушать канала управления, но у нас там тоже есть лайфхаки, благодаря которым мы продолжаем это делать", – добавил Безкрестнов.
Развитие РЭБ в Украине
- Украина усиливает собственное производство систем радиоэлектронной борьбы. Глава Минцифры Михаил Федоров заявил, наше государство уже работает над тем, чтобы перевести производство средств РЭБ на рыночные рельсы.
- В то же время президент Зеленский пообещал, что государство будет способствовать тем, кто будет производить эффективные РЭБ.
- К слову, системы РЭБ уже эффективно работают в Украине и ликвидируют российские дроны и ракеты.