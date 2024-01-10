Военный эксперт Сергей Грабский объяснил 24 Каналу, без чего невозможно украинское наступление на Южном направлении. Он назвал две основные задачи ВСУ на 2024 год.
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Возможно ли наступление на Юге
Отмечается, что от украинского плацдарма на левом берегу Херсонской области до полуострова – около 70 километров. То есть расстояние выстрела HIMARS. Однако Грабский заметил, что нельзя забывать о ширине Днепра. Ведь, для того чтобы осуществлять наступление, необходимо обеспечить плацдарм соответствующих размеров, чего Украина на сегодняшний день не имеет, и передислоцировать на него соответствующее количество войск.
Даже сейчас, ведя бои на левобережье в составе корпуса морской пехоты, ВСУ не могут обеспечить преимущество над противником на Южном направлении. А без превосходства над противником нельзя говорить о наступательных операциях,
– сказал военный эксперт.
По его словам, даже если Украине передадут 50 самолетов F-16, не следует забывать, что вражеская воздушная группировка, действующая на украинско-российском фронте, состоит из 320 самолетов и примерно 290 вертолетов.
Несмотря на это, наши военные могут проводить операции на левом берегу Днепра и упорно держат там позиции. Бойцы ВСУ удерживают так называемую серую зону, из которой могут проводить рейдовые операции против коммуникации противника.
Когда речь идет о перерезке так называемого сухопутного коридора, то не важно, где он будет перерезан. Наша задача – ликвидировать Южный фронт и создать предпосылки для изоляции Крыма. Именно такими рейдовыми действиями, уничтожая коммуникации противника и элементы обороны, мы можем этого добиться,
– отметил Грабский.
Проведение рейдовых операций – это вероятное развитие событий. Однако, по мнению военного эксперта, лучше воздержаться от такого понятия как проведение наступательной операции.
"Не забывайте о водном препятствии, возможности накопления сил, имеющихся ресурсах и обеспечении аксиоматических требований наступательной операции. Без преимущества в воздухе и без создания надежного воздушного щита для наших войск говорить о наступлении немного предвзято", – добавил военный эксперт.
Какая оперативная ситуация на левобережье Херсона
- На Херсонском направлении украинские защитники продолжают мероприятия по расширению плацдарма. В то же время оккупанты безуспешно пытаются выбить с позиций украинских воинов. За последние сутки враг сделал 9 напрасных штурмовых действий на позиции сил обороны.
- В Институте изучения войны рассказали, что у россиян есть ряд проблем на Херсонском направлении. В частности, оккупантам не хватает РЭБов для борьбы с тем количеством украинских беспилотников, действующих в этом районе.
- На левом берегу Херсона российские захватчики начали совершать диверсионные "вылазки" и штурмы при поддержке бронетехники, которую удалось подтянуть.