Больше всего атак произошло на трех направлениях – Авдеевском, Марьинском и Купянском. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаба ВСУ. 24 Канал анализирует, как изменилась ситуация на фронте за сутки на 10 января.

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Удары противника

  • Авиационные удары зафиксированы в районах Веселое, Петропавловка, Ивановка, Табаевка, Песчаное, Берестово Харьковской области, а также в Серебрянском лесничестве Луганской области.
  • Артиллерийский обстрел противник вел около 120 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

Ситуация по всем направлениям фронта

Удары ВСУ

В то же время наши военные активно наносят вражеским войскам урон в живой силе и технике по всей линии фронта. Авиация Сил обороны нанесла удар по 9 районам сосредоточения вражеских войск.

Подразделения ракетных войск ударили по местам размещения личного состава, вооружения, военной техники и уничтожили две артиллерийские установки противника.