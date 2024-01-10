Больше всего атак произошло на трех направлениях – Авдеевском, Марьинском и Купянском. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаба ВСУ. 24 Канал анализирует, как изменилась ситуация на фронте за сутки на 10 января.

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Удары противника

Российские войска совершили 5 ракетных и 52 авиационных удара, в том числе использовал 3 ударных беспилотника типа "Шахед", один из которых был уничтожен. Враг совершил 53 обстрела из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиационные удары зафиксированы в районах Веселое, Петропавловка, Ивановка, Табаевка, Песчаное, Берестово Харьковской области, а также в Серебрянском лесничестве Луганской области.

Артиллерийский обстрел противник вел около 120 населенных пунктов в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

Ситуация по всем направлениям фронта

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении наши воины за сутки отразили 8 атак в районе Синьковки Харьковской области. Купянск на карте:

В зоне ответственности ОСУО "Таврия" на Авдеевском направлении военные сдерживают российских окупантов, которые пытаются захватить Авдеевку. Наши защитники стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. В сутки было отбито 11 атак недалеко от Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и еще 13 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области. Враг пытается окружить Авдеевку: карта

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 15 атак.

На Бахмутском направлении отбиты 3 атаки противника у Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Одна атака была отражена на Шахтерском направлении возле Старомайорского Донецкой области. Ситуация возле Бахмута: карта

На Запорожском направлении украинские военные отразили 2 атаки окупантов к западу от Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУО "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают меры по расширению плацдарма. Россияне продолжают пытаться выбить с позиции украинских воинов, хотя и несут потери. За последние сутки враг совершил 9 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны.

Удары ВСУ

В то же время наши военные активно наносят вражеским войскам урон в живой силе и технике по всей линии фронта. Авиация Сил обороны нанесла удар по 9 районам сосредоточения вражеских войск.

Подразделения ракетных войск ударили по местам размещения личного состава, вооружения, военной техники и уничтожили две артиллерийские установки противника.