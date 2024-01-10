Російські війська продовжують спроби вибити з позицій українських воїнів на Півдні. За останню добу на фронті сталося 77 бойових зіткнень.
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Найбільше атак відбулось на трьох напрямках – Авдіївському, Мар'їнському та Куп'янському. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. 24 Канал аналізує, як змінилась ситуація на фронті за добу станом на 10 січня.
Авіаційні удари зафіксовані у районах Веселе, Петропавлівка, Іванівка, Табаївка, Піщане, Берестове Харківської області, а також у Серебрянському лісництві Луганської області.
Артилерійський обстріл противник вів у близько 120 населених пунктів в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.
Ситуація на усіх напрямках фронту
Удари ЗСУ
Водночас наші військові активно завдають ворожим військам втрат у живій силі та техніці по всій лінії фронту. Авіація Сил оборони завдала удару по 9 районах зосередження ворожих військ.
Підрозділи ракетних військ вдарили по місцях розміщення особового складу, озброєння, військової техніки та знищили дві артилерійські установки противника.