Найбільше атак відбулось на трьох напрямках – Авдіївському, Мар'їнському та Куп'янському. Про це повідомив у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. 24 Канал аналізує, як змінилась ситуація на фронті за добу станом на 10 січня.

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Удари противника

Російські війська здійснили 5 ракетних та 52 авіаційних удари, у тому числі використав 3 ударні безпілотники типу "Шахед", один з яких був знищений. Ворог здійснив 53 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіаційні удари зафіксовані у районах Веселе, Петропавлівка, Іванівка, Табаївка, Піщане, Берестове Харківської області, а також у Серебрянському лісництві Луганської області.

Артилерійський обстріл противник вів у близько 120 населених пунктів в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

Ситуація на усіх напрямках фронту

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп'янському напрямку наші воїни за добу відбили 8 атак у районі Сіньківки Харківської області. Куп'янськ на карті:

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку військові стримують російських окупантів, які намагаються захопити Авдіївку. Наші захисники стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. За добу було відбито 11 атак недалеко від Новобахмутівки, Авдіївки, Північного та ще 13 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області. Ворог намагається оточити Авдіївку: карта

На Мар'їнському напрямі Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 15 атак.

На Бахмутському напрямку відбито 3 атаки противника у Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Одна атака була відбита на Шахтарському напрямку біля Старомайорського Донецької області. Ситуація біля Бахмута: карта

На Запорізькому напрямку українські військові відбили 2 атаки окупантів на захід від Вербового Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямі Сили оборони продовжують заходи щодо розширення плацдарму. Росіяни продовжують намагатися вибити з позиції українських воїнів, хоч і зазнають втрат. За останню добу ворог зробив 9 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони.

Удари ЗСУ

Водночас наші військові активно завдають ворожим військам втрат у живій силі та техніці по всій лінії фронту. Авіація Сил оборони завдала удару по 9 районах зосередження ворожих військ.

Підрозділи ракетних військ вдарили по місцях розміщення особового складу, озброєння, військової техніки та знищили дві артилерійські установки противника.