У россиян нет достаточного количества РЭБов для борьбы с тем количеством украинских беспилотников, которые действуют в этом районе.

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Проблемы вражеской армии

Российские военные на левобережье Херсонской области жалуются на неадекватное командование, координацию между подразделениями и внутри подразделений, ПВО, огневую поддержку и РЭБ.

В отчете ISW отметили, что известный связанный с Кремлем российский военный блоггер утверждал, что за последние два месяца командиры реже отдавали приказы подразделениям проводить разрушительные штурмы.

Как сообщают, это произошло после того, как командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский заменил генерал-полковника Олега Макаревича в должности командующего российской группировкой войск "Днепр".

Милблогер заявлял о том, что в то же время многие проблемы сохраняются и усугубляются.

Так, военные армии противника, действующие вблизи Кринок в Херсонской области, не могут попасть в украинские самолеты и вертолеты, поскольку командование не дает своевременного разрешения на сбивание целей.

Также стало известно, что российским командирам необходимо несколько часов, чтобы одобрить артиллерийские удары. Они требуют от подразделов передать координаты целей и видео- или фотоподтверждения, прежде чем одобрять удары.

По словам милблогера, у российских сил нет достаточно систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для того, чтобы бороться с количеством украинских беспилотников, действующих в этом районе.

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