У россиян нет достаточного количества РЭБов для борьбы с тем количеством украинских беспилотников, которые действуют в этом районе.
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Проблемы вражеской армии
Российские военные на левобережье Херсонской области жалуются на неадекватное командование, координацию между подразделениями и внутри подразделений, ПВО, огневую поддержку и РЭБ.
В отчете ISW отметили, что известный связанный с Кремлем российский военный блоггер утверждал, что за последние два месяца командиры реже отдавали приказы подразделениям проводить разрушительные штурмы.
Как сообщают, это произошло после того, как командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский заменил генерал-полковника Олега Макаревича в должности командующего российской группировкой войск "Днепр".
Милблогер заявлял о том, что в то же время многие проблемы сохраняются и усугубляются.
Так, военные армии противника, действующие вблизи Кринок в Херсонской области, не могут попасть в украинские самолеты и вертолеты, поскольку командование не дает своевременного разрешения на сбивание целей.
Также стало известно, что российским командирам необходимо несколько часов, чтобы одобрить артиллерийские удары. Они требуют от подразделов передать координаты целей и видео- или фотоподтверждения, прежде чем одобрять удары.
По словам милблогера, у российских сил нет достаточно систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для того, чтобы бороться с количеством украинских беспилотников, действующих в этом районе.
В ISW оценили, реальна ли угроза нападения на Харьков: что известно
- В России распространяются призывы к широкомасштабным наступательным действиям в Харьковской области. Военные российской армии заявляют, что хотят создать "буферную зону" с Белгородской областью. Оккупанты предлагают продвинуться вглубь на 15 километров. По их прогнозам, это якобы "поможет отодвинуть украинские РСЗО и артиллерию от границы с Белгородской областью".
- Однако аналитики Института изучения войны отмечают, что даже несмотря на такие призывы, Россия все же не способна провести столь масштабную операцию в ближайшей перспективе.
- Дело в том, что продвижение вглубь на 15 километров и несколько сотен километров в ширину, как того так стремятся вражеские войска, было бы масштабной операцией, требующей группировки сил, гораздо большей и значительно лучше обеспеченной ресурсами, чем войска, которые сосредоточены вдоль всего границы с Украиной, а меньше всего – в Белгородской области.