Росіяни не мають достатньої кількості РЕБів для боротьби з тою кількістю українських безпілотників, які діють у цьому районі.
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Проблеми ворожої армії
Російські військові на лівобережжі Херсонщини скаржаться на неадекватне командування, координацію між підрозділами та всередині підрозділів, ППО, вогневу підтримку та РЕБ.
У звіті ISW зазначили, що відомий пов'язаний з Кремлем російський воєнний блогер стверджував, що протягом останніх двох місяців командири рідше віддавали накази підрозділам проводити руйнівні штурми.
Як повідомляють, це сталося після того, як командувач ВДВ генерал-полковник Михайло Теплінський замінив генерал-полковника Олега Макаревича на посаді командувача російським угрупованням військ "Дніпро".
Мілблогер заявляв про те, що водночас багато проблем зберігаються і погіршуються.
Так, військові армії противника, які діють поблизу Кринок на Херсонщині, не можуть поцілити в українські літаки та гелікоптери, оскільки командування не дає своєчасного дозволу на збиття цілей.
Також стало відомо, що російським командирам необхідно по кілька годин, аби схвалити артилерійські удари. Вони вимагають від підрозділів надіслати координати цілей і відео- чи фотопідтвердження, перш ніж схвалювати удари.
За словами мілблогера, російські сили не мають достатньо систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) для того, щоб боротися з кількістю українських безпілотників, які діють у цьому районі.
У ISW оцінили, чи реальна загроза нападу на Харків: що відомо
- У Росії поширюються заклики до широкомасштабних наступальних дій в Харківській області. Військові російської армії заявляють, що хочуть створити "буферну зону" з Бєлгородською областю. Окупанти пропонують просунутися вглиб на 15 кілометрів. За їхніми прогнозами, це нібито "допоможе відсунути українські РСЗВ та артилерію від кордону з Бєлгородською областю".
- Проте аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що навіть попри такі заклики, Росія все ж не здатна провести таку масштабну операцію в найближчій перспективі.
- Річ у тім, що просування вглиб на 15 кілометрів і кілька сотень кілометрів у ширину, як того так прагнуть ворожі війська, було б масштабною операцією, яка вимагала б угруповання сил, набагато більшого і значно краще забезпеченого ресурсами, ніж війська, які зосереджені вздовж усього кордону з Україною, а найменше – в Бєлгородській області.