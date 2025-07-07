Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко, передает 24 Канал.

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Эксперт объяснил стратегию СБУ

Эксперт подчеркивает, что таких ударов каждую неделю становится все больше.

В Харцызске был один из крупнейших складов боеприпасов россиян. Ключевое слово здесь "был". А значит уничтожена одна из основных тыловых баз России. Именно дальнобойные дроны СБУ уже нанесли России огромный ущерб, исчисляемый миллиардами долларов. Видна разница между ударами, которые россияне наносят по нашим городам и украинским ударам по складам врага. Удары россиян это, по сути, акты геноцида. Удары СБУ – это точечная демилитаризация армии России. Первая стратегия кровавая и неэффективная. Вторая – это хирургическая работа профессионалов. Которая дает свой результат на поле боя,

– подчеркнул эксперт.

Черненко подчеркивает, что Служба разработала и внедряет уникальную методику использования беспилотных технологий. "Именно дроны СБУ поразили уже более полусотни складов боеприпасов, арсеналов оружия, аэродромов с военными самолетами. Миллионы российских снарядов не полетели в наших воинов, а были взорваны прямо на складах. И это без учета уже знаменитой операции "Паутина", которая уже вошла в учебники спецслужб по всему миру", – пишет экс-нардеп.

"Прошедшая неделя была тяжелой для всех нас. Опять массовые удары по мирным городам. Но, зная об ударах врага, надо видеть всю картину. Надо видеть украинский ответ, который в первую очередь дают дальнобойные дроны СБУ. И единственный действенный метод борьбы для Украины в этой войне – бить мощнее чем враг. Удары по складам боеприпасов в Харцызске вполне могут быть номинированы на премию "Лучший хлопок лета". Хотя уверен подопечные Малюка еще приготовили для врага немало сюрпризов", – резюмирует политолог.

Напомним ранее стало известно, что в Харцызске дронами СБУ был взорван один из крупнейших складов боеприпасов. На видео зафиксированы многочисленные взрывы и пожар, который был виден за десятки километров.

