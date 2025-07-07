Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко, передає 24 Канал.

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Експерт пояснив стратегію СБУ

Експерт підкреслює, що таких ударів кожен тиждень стає все більше.

У Харцизьку був один із найбільших складів боєприпасів росіян. Ключове слово тут "був". А значить знищена одна з основних тилових баз Росії. Саме далекобійні дрони СБУ вже завдали Росії величезних збитків, що обраховуються мільярдами доларів. Видна різниця між ударами, які росіяни наносять по наших містах і українським ударам по складах ворога. Удари росіян це, по суті, акти геноциду. Удари СБУ – це точкова демілітаризація армії Росії. Перша стратегія кривава і неефективна. Друга – це хірургічна робота професіоналів. Яка дає свій результат на полі бою,

– наголосив експерт.

Черненко підкреслює, що Cлужба розробила і впроваджує унікальну методику використання безпілотних технологій. "Саме дрони СБУ вразили вже більше ніж пів сотні складів боєприпасів, арсеналів зброї, аеродромів із військовими літаками. Мільйони російських снарядів не полетіли в наших воїнів, а були підірвані прямо на складах. І це без урахування вже знаменитої операції "Павутина", яка вже увійшла у підручники спецслужб по всьому світу", – пише екснардеп.

"Минулий тиждень був важким для всіх нас. Знову масові удари по мирних містах. Але, знаючи про удари ворога, треба бачити всю картину. Треба бачити українську відповідь, яку в першу чергу дають далекобійні дрони СБУ. І єдиний дієвий метод боротьби для України в цій війні – бити потужніше ніж ворог. Удари по складах боєприпасів у Харцизьку цілком можуть бути номіновані на премію "Краща бавовна літа". Хоча певен підопічні Малюка ще приготували для ворога чимало сюрпризів", – резюмує політолог.

Нагадаємо раніше стало відомо, що у Харцизьку дронами СБУ був підірваний один із найбільших складів боєприпасів. На відео зафіксовані численні вибухи та пожежа, яку було видно за десятки кілометрів.

